Animal Crossing: New Horizons ist zwar erst seit einigen Monaten auf dem Markt, gehört jedoch jetzt schon zu den absoluten Top-Sellern auf der Nintendo Switch. Wer die ganze Zeit über den Kauf der putzigen Lebenssimulation nachgedacht hat, kann nun zum Prime Day zuschlagen – und sich sogar noch ein ganz besonderes Goodie sichern.

Fan-Bundle zum Prime Day: Animal Crossing + stylische Tragetasche für 44,99 Euro

Gerade einmal ein halbes Jahr alt, aber jetzt schon ein echter Klassiker für die Nintendo Switch: Animal Crossing – New Horizons. Der neuste Teil der Spielreihe schickt euch auf eine wunderschöne Insel, die ihr nach und nach euren Vorlieben anpassen könnt. Sammelt Materialien, craftet Möbel, Werkzeuge und diverse Einrichtungsgegenstände. Ein idyllisches Spiel für entspannte Abende auf der Couch.

Amazon bietet das Switch-Spiel gerade für preiswerte 44,99 Euro an. Mit dazu erhalten Käufer eine schicke Baumwoll-Tragetasche mit Animal-Crossing-Motiv – für alle Fans der Spiele eine tolle Dreingabe!

Doch aufgepasst! Das Angebot gilt nur für Amazon-Prime-Mitglieder. Wer bislang noch kein Prime-Abonnement abgeschlossen hat, kann den Dienst 30 Tage kostenlos testen und dann kündigen. Auf diese Weise profitiert ihr von den günstigen Prime-Day-Preisen, müsst jedoch keinen Cent zusätzlich ausgeben.

Immer noch nicht überzeugt? Der Trailer von Animal Crossing: New Horizons fasst noch einmal kurz und knapp zusammen, was ihr vom Spiel erwarten könnt:

Animal Crossing am Prime Day: Das Switch-Spiel für die ganze Familie

Mit Animal Crossing: New Horizons hat Nintendo ein Spiel auf die Switch gebracht, mit dem die ganze Familie Spaß haben kann. Zusammen baut man seine Insel immer weiter aus, hilft sich, wo man kann – und trotz Knuddeloptik und dem eher simplen Gameplay versteckt Nintendo im Spiel auch immer wieder Anspielungen, die sich gezielt an Erwachsene richten und für das eine oder andere Schmunzeln sorgen. Für passionierte Switch-Spieler auf jeden Fall ein Spiel, das man sich nicht entgehen lassen sollte!

Zudem können sich Spieler sichern sein, dass sie hier ihr Geld in ein Spiel investieren, dass sie für Dutzende, wenn nicht Hunderte Stunden vor den Bildschirm der Nintendo Switch fesseln wird. In Animal Crossing: New Horizons gibt es beinahe immer was zu tun – Langeweile kommt nur dann auf, wenn euch die Ideen ausgehen!

Was man nicht vergessen sollte: Im Online-Multiplayer macht das Spiel gleich noch mehr Spaß. Um den nutzen zu können, müsst ihr „Nintendo Switch-Online“-Abonnent sein. 12 Monate kosten aktuell 19,99 Euro, danach erhaltet ihr nicht nur Zugriff auf die Online-Komponenten diverser Spiele, sondern dürft euch auch über zahlreiche NES- und SNES-Klassiker freuen, die ihr fortan kostenlos auf der Switch spielen dürft.

