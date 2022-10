Muss es denn gleich eine Apple Watch für 1.000 Euro sein? Natürlich nicht und so hat Apple mit der 2022 aktualisierten Apple Watch SE fast schon ein richtiges Schnäppchen im Angebot. Die Kunden werden sich freuen, denn dieses Modell gibt’s wenige Wochen nach Marktstart bereits günstiger im Handel.

Die eigentliche Preissenkung der neuen Apple Watch SE in den USA kommt bei uns aufgrund der aktuellen schwierigen Währungssituation nicht direkt im Apple Store an. Bedeutet: Offiziell kostet die günstigste Apple Watch beim Hersteller direkt mindestens 299 Euro (40 mm) beziehungsweise 349 Euro (44 mm). Doch wer klug ist, muss nicht so viel zahlen.

Neue Apple Watch SE bereits mit Preisersparnis zu bekommen

Wer vor dem Kauf nämlich einen Preisvergleich macht, kann schon jetzt Geld sparen. Für die kleine Variante zahlen wir gegenwärtig bereits unter 280 Euro (Preisvergleich bei Idealo), für die größere Version müssen es keine 320 Euro (Preisvergleich bei Idealo) mehr sein. Der leichte Preisverfall hat damit bereits begonnen und ist im direkten Unterschied zum Top-Modell (Apple Watch Ultra) spürbar. Ergo: So richtig hoch scheint die Nachfrage wohl nicht nach der Apple Watch SE zu sein. Mit weiteren Preisersparnissen im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft und zuvor zum Black Friday (25. November) ist unserer Einschätzung nach zu rechnen.

Und so positioniert sich die Apple Watch SE im aktuellen Smartwatch-Portfolio von Apple:

Doch Obacht: Sollte der Verfall des Euros anhalten, könnte sich Apple gezwungen sehen, die offiziellen Preise nochmals im kommenden Jahr nach oben anzupassen. Dann steigen auch die Einkaufspreise der Händler und damit früher oder später auch die Preise im freien Handel. Käuferinnen und Käufer sollten dies im Blick behalten.

Macht sich das neue Modell bezahlt?

Doch lohnt die Apple Watch SE des Jahrgangs 2022 überhaupt? Gegenüber dem Vorgänger hat sich ja nicht so viel verändert. Abgesehen vom neuen S8-Chip, der aber nicht wirklich schneller ist und der neuen Autounfallerkennung gibt’s eigentlich keine Änderungen. Leider müssen Nutzer beispielsweise noch immer auf ein Always-on-Display verzichten. Allerdings ist die Apple Watch aus dem Jahr 2020 gegenwärtig nicht viel günstiger zu bekommen (Preisvergleich bei Idealo). Daher unser Rat: Das neue Modell kaufen, wenn man eine günstige Apple Watch mit Basisfunktionen benötigt und mehr Updatesicherheit möchte.