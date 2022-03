Einen der beliebtesten Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschdämmung gibt es gerade bei Amazon so günstig wie nie. Die Beats Studio 3 Over-Ear Bluetooth Kopfhörer mit Noise-Cancelling bekommt ihr für nur für nur 169 Euro. Wir haben die Details.

Amazon: Beats Studio 3 Wireless zum Bestpreis

Der Beats Studio 3 ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, aber immer noch einer der beliebtesten Over-Ear-Kopfhörer mit ANC (aktiver Geräuschunterdrückung). Vor allem der ausgewogene Klang, die solide aktive Geräuschunterdrückung und die tadellose Verknüpfung mit Apple-Geräten überzeugen. Natürlich kann der Bluetooth-Kopfhörer aber auch problemlos an anderen Smartphones oder Laptops genutzt werden.

Statt 349 Euro UVP kostet der Publikumsliebling aktuell bei Amazon nur 169 Euro. (bei Amazon ansehen) In den letzten Monaten war der ANC-Kopfhörer meist für ca. 239 Euro zu haben. In jedem Fall also eine starke Ersparnis von mindestens 70 Euro.

Die technischen Details des Beats im Überblick:

Active-Noise-Cancelling (ANC)

Bluetooth: Reichweite bis zu 9 m

Akkulaufzeit: 22 Stunden pro Aufladung Fast Fuel: bei niedrigem Ladestand 10 Minuten Ladezeit für 3 Stunden Wiedergabe

integrierte Mikrofone und Multifunktionstasten für Gesprächssteuerung

Zubehör: Transport-Etui, 3,5 mm RemoteTalk-Kabel, Micro-USB-Ladekabel

Der ausbalancierte Klang, die einfache Bedienung und starke Akku-Laufzeit machen den Kopfhörer zum Allrounder fürs Home-Office oder für Unterwegs. Dank Noise-Cancelling werden Störgeräusche in Echtzeit erfasst und isoliert, damit man Musik und Gespräche so hört wie sie sein sollten. Wenn man mal doch etwas von der Umwelt beim Musik hören mitbekommen möchte, zum Beispiel Ansagen in der Bahn, lässt sich das ANC natürlich auch ausstellen. Nachteil: aufgrund seines Alters nutzt der Kopfhörer noch den micro-USB-Standard zum Laden, der langsam ausstirbt. Wer damit leben kann, erhält aber guten Klang für wenig Geld.

Genau hingehört! Wenn ihr noch genauer erfahren wollt, was es mit Active-Noise-Cancelling auf sich hat, dann schaut euch unser Video zum Thema an:

Test: So leise ist Noise Cancelling Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).