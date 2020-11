Wer bei Amazon zu lange gewartet hat, hat Glück: MediaMarkt verkauft noch immer den riesigen OLED-TV von Philips mit 4K-Auflösung zum Sparpreis. GIGA hat die Infos für euch.

OLED-Fernseher bei Amazon mehr als 300 Euro günstiger

Im Vergleich zu normalen LCD-Fernsehern bieten Geräte mit OLED-Bildschirm viele Vorteile: Sattere Schwarzwerte, höherer Kontrast und weniger Energieverbrauch. Die Zukunftstechnik lassen sich die Hersteller in der Regel aber teuer bezahlen – vor allem bei großen Modellen mit 65-Zoll-Bilddiagonale müssen Käufer sonst tief in die Tasche greifen. Der Philips Ambilight TV 65OLED805 ist aktuell jedoch deutlich günstiger zu haben.

Bei Amazon müssen Käufer derzeit nur noch 2.099 Euro (bei MediaMarkt für 2.099 Euro) zahlen – und damit rund 306 Euro weniger als bislang. Laut Preisvergleich gab es den großen OLED-Fernseher bislang nie günstiger. Die Lieferung zum Wunschtermin ist außerdem gratis.

Philips Ambilight TV 65OLED805: Technisch auf dem neuesten Stand

Technisch bietet der Philips Ambilight TV 65OLED805 alles, was das Herz von Heimkino-Freunden höher schlagen lässt. Dank einer Bilddiagonale von 65 Zoll (165 cm) und der 4K-Auflösung ist der OLED-Fernseher ausreichend groß und scharf und mit HDR 10, HDR 10+ und Dolby Vision unterstützt er alle relevanten HDR-Standards. Als Softwarebasis dient Android TV, womit auch eine breite Palette von Apps wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ auf dem Fernseher verfügbar sind. Eine Sprachsteuerung über den Google Assistant oder Amazons Alexa ist ebenso möglich. Insgesamt sind 2 USB-Anschlüsse und vier HDMI-Anschlüsse vorhanden. Genügend Platz also für Zuspieler wie aktuelle Spielekonsolen. Weiteres Highlight des Philips Ambilight TV 65OLED805 ist das Umgebungslicht Ambilight – eine Hintergrundbeleuchtung am Rücken des Fernsehers, die sich automatisch an den Bildinhalt anpasst. Das soll für ein schöneres TV-Erlebnis führen.

OLED-Fernseher von Philips bei MediaMarkt

