Boses beste In-Ear-Kopfhörer befinden sich im Preisverfall

Die aktuell besten In-Ear-Kopfhörer des US-Herstellers sind die Bose QuietComfort Ultra Earbuds. Statt den zum Start aufgerufenen 349,95 Euro zahlt man mittlerweile deutlich weniger. Wir zeigen euch die besten Angebote.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds bei Amazon für 249 Euro

Endlich befinden wir uns in einer vernünftigen Preisregion. Boses Topmodell unter den In-Ear-Kopfhörern mit Bluetooth und Active Noise Cancelling (ANC) ist derzeit bei Amazon für faire 249,95 Euro im Angebot – auch in Hellblau und in Weiß erhältlich. Bei anderen großen Händlern werden zum Teil noch 280 Euro und mehr aufgerufen.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds: Welche Vor- und Nachteile haben die ANC-Kopfhörer?

Wenn man über Active Noise Cancelling (ANC) spricht, dann muss man den Namen Bose nennen. Die QuietComfort Earbuds Ultra bieten überragendes ANC, das praktisch alle Mitbewerber in den Schatten stellt. Dazu bekommt man einen ausgewogenen Klang und hohen Tragekomfort – also ein ideales Modell für Vielreisende. Zu den Schwachpunkten zählen das Fehlen von Wireless Charging und Multipoint Bluetooth, was in dieser Preiskategorie ungewöhnlich ist.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds: Toller Klang, etwas klobige Bauweise(Bildquelle: GIGA)

Trotz ihres etwas klobigen Designs sitzen die Bose QuietComfort Earbuds Ultra sicher und bequem. Die „Bose Immersive Audio“-Funktion kann bei manchen Songs einen beeindruckenden 3D-Effekt erzeugen, wobei sie manchmal auch zu einem weniger klaren Klang führen kann. Ein Ausprobieren lohnt sich, da diese Funktion definitiv ein Pluspunkt ist und mit jeder Aufnahme funktioniert. Die Klangqualität beim Telefonieren ist gut, es dringen aber doch recht viele Hintergrundgeräusche durch. Eventuell kann das der Hersteller mit einem Firmwareupdate noch optimieren.

Vorteile:

satter Sound

exzellentes Noise Cancelling

sehr hoher Tragekomfort

Nachteile:

klobige Bauweise

Touch-Bedienung

unterstützt kein Multipoint Bluetooth

Die Bose QuietComfort Earbuds Ultra wurden 2023 vorgestellt und sind die Nachfolger der QuietComfort Earbuds II (bei Amazon ansehen).

