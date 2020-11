Wer sich aktuell nach einem günstigen und guten Android-Handy umschaut, sollte ein neues China-Handy in Betracht ziehen. Das Realme 7 5G ist schon sehr günstig im Preis angesetzt, wird im Rahmen des Black Friday aber mit einem zusätzlichen Rabatt verkauft.

Realme 7 5G bei Amazon günstiger kaufen

Das neue China-Handy Realme 7 5G erscheint zwar erst im Dezember in Deutschland, wird aber im Rahmen des Black Friday für Vorbesteller mit seinem satten Rabatt angeboten. Statt den sowieso schon günstigen 279 Euro muss man dann nur noch 229 Euro zahlen. Das entspricht einer Ersparnis von satten 50 Euro. Kurioserweise kann man das Realme 7 5G jetzt schon zum reduzierten Preis von 229 Euro bei Amazon vorbestellen.

Zum Angebot bei Amazon

Das Realme 7 5G tritt dabei als starke Alternative zum Xiaomi Mi 10T Lite und Poco X3 von Xiaomi auf. Es stammt aus dem gleichen Hause wie Oppo-, Vivo- oder OnePlus-Handys und bietet eine überraschend gute Ausstattung zu dem Preis. So ist das Smartphone mit einem 6,5-Zoll-Display ausgestattet, das mit Full HD+ auflöst und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz besitzt. In dieser Preisklasse ist das keine Selbstverständlichkeit. In Kombination mit dem schnellen MediaTek Dimensity 800U Octa-Core-Prozessor, 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher arbeitet das Handy sehr flott. Damit ihm dabei nicht sofort die Puste ausgeht, ist ein 5.000-mAh-Akku verbaut, der sich mit 30 Watt zügig wieder aufladen lässt. Zur weiteren Ausstattung zählen eine 48-MP-Quad-Kamera und ein seitlich angebrachter Fingerabdrucksensor. Es kommt aber nur Android 10 mit einer angepassten Oberfläche zum Einsatz.

Die Alternativen zum Realme 7 5G

Zum reduzierten Preis ist das Realme 7 5G aktuell unschlagbar. Das Xiaomi Mi 10T Lite und Poco X3 wären Alternativen, sie bieten aber nur 64 GB internen Speicher und kosten gleich viel oder etwas mehr. Zudem kann das Realme 7 5G mit zwei SIM-Karten das 5G-Netz nutzen. Das findet man noch sehr selten. Insgesamt hat Realme hier einen echten Preis-Leistungs-Knaller im Angebot, der zum Black Friday noch attraktiver ist.