CyberGhost gehört zu den beliebtesten VPN-Diensten auf dem Markt, der insbesondere mit hoher Server-Anzahl und bereiter Unterstützung von Streaming-Diensten punkten kann. Noch für kurze Zeit könnt ihr euch ein 2-Jahres-Abo beim Anbieter mit einem Hammer-Rabatt von 84 % sichern. GIGA hat die Details des Deals für euch.

CyberGhost: Beliebter VPN-Dienst nur noch heute mit unglaublichen 84 % Rabatt erhältlich

Falls ihr gerade auf der Suche nach einem empfehlenswerten VPN-Dienst seid, hat der Anbieter CyberGhost ein hervorragendes Angebot für euch parat: Noch für kurze Zeit gewährt euch der Anbieter auf das 2-Jahres-Abo seines VPN-Dienstes einen satten Rabatt von 84 % + 2 Gratis-Monate. Damit zahlt ihr innerhalb des Zeitraums nur 1,90 Euro pro Monat. Sollte euch der Dienst wider Erwarten nicht gefallen, könnt ihr außerdem eine 45-Tage-Geld-zurück-Garantie in Anspruch nehmen.

CyberGhost: Für wen lohnt sich die Nutzung des VPN-Dienstes?

Die Verwendung eines VPN-Dienstes lohnt sich für jeden Anwender, der Wert auf einen hohen Grad an Sicherheit und Anonymität beim Surfen im Netz legt. Mit einem VPN seid ihr sicher in öffentlichen WLAN-Netzen unterwegs, außerdem wird das detaillierte Tracking eures Surfverhaltens durch Unternehmen verbinden. Ein weiterer Vorteil der Nutzung eines VPN-Dienstes liegt in der Möglichkeit, Geoblocking zu umgehen. Dadurch könnt ihr auf in Deutschland gesperrte Inhalte zugreifen und so beispielsweise eure Netflix-Bibliothek auch dann verwenden, wenn ihr euch im Ausland aufhaltet.

CyberGhost ist ein VPN-Dienst mit einfacher Bedienung und ansprechender Oberfläche, der euch eine große Anzahl an Servern zur Verfügung stellt. Ein weiterer Punkt, der die Nutzung des CyberGhost VPN-Dienstes attraktiv macht, ist seine breite Unterstützung von Streamingdiensten. Entscheidet ihr euch für den Abschluss eines Abos beim Anbieter, solltet ihr aber schnell sein, denn das Angebot gilt nur noch heute.