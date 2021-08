Mit dem Congstar Prepaid Allnet M surft ihr im Telekom-Netz jetzt mit doppeltem Datenvolumen. Für alle Kunden, die ihre SIM-Karte im Aktionszeitraum erwerben, gibt es ein Upgrade von 3 GB auf 6 GB ohne Aufpreis – und das nicht nur einmal.

Congstar verdoppelt Datenvolumen: 6 GB im Telekom-Netz für 10 Euro

Congstar hat ein neues Angebot parat: Für Prepaid-Kunden, die sich bis zum 31. August für den Tarif Allnet M entscheiden, gibt es doppeltes Datenvolumen automatisch dazu. Statt der gewohnten 3 GB erhaltet ihr so 6 GB. Nutzen können Prepaid-Kunden dieses Datengeschenk, bei dem ihr im Mobilfunknetz der Telekom unterwegs seid, sogar gleich mehrfach.

Denn das Datenvolumen für die Congstar Allnet M gibt es insgesamt drei Mal. Dabei habt ihr jeweils vier Wochen Zeit, die zusätzlichen Daten zu nutzen. Wie bei Congstar typisch, beginnt ein neuer Abrechnungszeitraum nicht im monatlichen Turnus, sondern eben alle vier Wochen. Wer am längsten etwas von der Aktion haben will, sollte also bis kurz vor Ende des Angebots warten.

Der Tarif Allnet M umfasst dem Namen entsprechend außerdem eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze, für SMS zahlt ihr jeweils 9 Cent. Beim Surfen seid ihr mit maximal 25 MBit/s unterwegs. Dafür zahlt ihr bei Congstar 10 Euro für vier Wochen.

Das Angebot wertet zwar auch für bestehende Kunden das Preis-Leistungs-Verhältnis der Allnet M auf, besonders lohnt es sich aber für Neukunden bei Congstar. Denn die erwarten weitere Vergünstigungen: Aktiviert ihr eure neue SIM-Karte von Congstar bis zum 31. Dezember, gibt es zum Startguthaben von normalerweise 5 Euro weitere 5 Euro oben drauf. Wenn ihr davon profitieren wollt, müsst ihr das Guthaben nutzen, auszahlbar ist es nicht.

Zum günstigen Tarif noch ein Smartphone-Schnäppchen dazu? Einen Überblick findet ihr im Video:

Dank Congstar-Angebot: Sechs Wochen umsonst im Telekom-Netz surfen

Wer zudem bereits eine Rufnummer vom vorigen Anbieter mitbringt, kann sich dafür eine Gutschrift von nochmals 10 Euro sichern. Wir rechnen gegen: Bei 10 Euro Gutschrift, 5 Euro Zusatzguthaben und einem Preis von 10 Euro für vier Wochen, seid ihr faktisch sechs Wochen umsonst im Netz der Telekom unterwegs. Nicht übel, aber natürlich nur interessant, wenn ihr mit eher wenig Datenvolumen zurecht kommt. Wer mehr braucht, findet Alternativen in unserem Vergleich von Prepaid-Tarifen.