Das Smartwatch-Markt boomt und die Hersteller liefern eine intelligente Armbanduhr nach dem nächsten. Wie sieht es aber mit smarten Uhren für Damen aus, die Wert auf ein ansprechendes Design legen? GIGA hat die schönsten Modelle von Michael Kors, Fossil, Samsung, Apple und mehr unter die Lupe genommen und sagt euch, was wichtig ist.

Die richtige Damen-Smartwatch zu finden kann lange dauern, kostspielig sein und sich als nervenaufreibend erweisen. Damit ihr nicht allzu viel Zeit mit der Suche nach der richtigen Uhr verbringt, haben wir für euch die weite Welt der Damen Smartwatches durchkämmt und verraten euch, mit welchen Modellen ihr stilsicher und elegant dem Zahn der Zeit strotzt.

Michael Kors Bradshaw

Michael Kors Bradshaw (Roségold)

Vorteile

Uhrenklassiker mit Smart-Funktionen

Lange Laufzeit im erweiterten Batteriemodus

inklusive Google-Sprachassistent

integrierte Lautsprecher

Nachteile

begrenzte Sportfunktionen

Mit der Michael Kors Bradshaw MKT5086 bietet das Unternehmen des US-amerikanischen Modedesigners nun einen Klassiker in der Smartwatch-Variante an. Die Uhr im All-Gold-Look verfügt dank dem Wear OS by Google-Betriebssystem über alle wichtigen Funktionen und kommt in Sachen Akkulaufzeit auf bis zu 2 Tage. Kompatibel ist die wasserdichte Uhr inklusive LTE- und NFC-Unterstützung sowohl mit Android als auch iOS.

Fossil Julianna Gen 5

Fossil Julianna Gen 5 Smartwatch FTW6035 (Roségold)

Vorteile

Always-On-Display

individuell gestaltbares Design

integrierter Sprachassistent

8 GB-großer Speicher

Nachteile

nicht sporttauglich

Die 5 Gen-Serie von Fossil strotzt voller stilvoller Armbanduhren, doch die Fossil Julianna Gen 5 FTW6035 kombiniert schlichtes Design und modernste Technik wie kein anderer Vertreter der Serie. Während du beim Armband die Wahl zwischen sechs verschiedenen Varianten hast, lässt sich das Ziffernblatt vollkommen individuell gestalten. Der preiswerte Alleskönner besitzt die meisten grundlegenden Smart-Funktionen und kommt mit dem Google-Sprachassistenten daher. Die Akkulaufzeit beträgt rund 24 Stunden. Zwar verfügt die Uhr über die meisten Sportfunktionen, doch aufgrund des Designs und Gewichts eignet sich das Modell eher weniger zum Sporttreiben.

Skagen Falster 3

Skagen Falster 3 (Gold)

Vorteile

helles AMOLED-Display

8 GB-großer Speicher

Integriertes Mikrofon und Lautsprecher

GPS auch ohne Smartphone

Nachteile

Wear OS by Google mit Erweiterungseinschränkungen

Akkulaufzeit könnte etwas besser sein

Die mit IOS und Android kompatible Skagen Falster 3 vereint die gängigen Funktionen einer Smartwatch wie etwa GPS und NFC mit dem schlichten Design einer klassischen Armbanduhr. Das verbaute Mikrofon erlaubt die Nutzung eines Sprachassistenten, die Lautsprecher sind beispielsweise auch für das Freisprechen im Auto laut genug. Die Optik ist schick und auch das AMOLED-Display zieht die Blicke auf sich. Mit den vorhandenen 8 GB fällt der Speicher zudem sehr groß aus. Lediglich die Akkulaufzeit fällt mit rund 24 Stunden etwas karg aus.

Fossil Hybrid HR Monroe

Fossil Hybrid HR Monroe (Roségold)

Vorteile

schickes Design

lange Akkulaufzeit

personalisierbares Ziffernblatt

Nachteile

wenige Smart-Funktionen

Die Modelle aus Fossils Hybrid HR-Serie bieten eine Vielzahl an schicken Hybrid Smartwatches. Für unsere Auswahl haben wir uns jedoch für die Fossil Hybrid HR Monroe entschieden, die auf ein elegantes Design und ein personalisierbares Ziffernblatt setzt. Das Ziffernblatt ist somit Teil des Displays, das Push up-Benachrichtigungen anzeigt und via Touch bedient werden kann. Die Regler am Gehäuse können beispielsweise zur Musiksteuerung oder als Schrittzähler verwendet werden und lassen sich mittels Fossil-Hybrid-App individuell konfigurieren. Puls- und Herzfrequenzmesser sind ebenfalls enthalten. Der Akku hält dabei ganze 2 Wochen.

Die Uhr gibt es alternativ auch in einer mit Edelsteinen verzierten Ausführung. Für beide Ausführungen stehen euch mehrere Armbänder zur Auswahl.

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6 (Gold)

Vorteile

kratzfestes Always-On-Display

umfangreiche Fitnessfunktionen

Siri und Apple Pay-Unterstützung

Blut-Sauerstoffsensor

Nachteile

geringe Akkulaufzeit

nur mit iPhones kompatibel

Jedes Jahr bringt Apple eine neue Smartwatch heraus und jedes Jahr wird das neuste Modell zum Testsieger gekürt. Demnach reiht sich die Apple Watch Series 6 in unsere Bestenliste ein und überzeugt mit einem leistungsstarken Prozessor und einem kraftvollen Always-On-Display. Im Unterschied zur Apple Watch Series 5 verfügt der digitale Alleskönner über einen Blut-Sauerstoffsensor und erlaubt die permanente Aktivierung des Höhenmessers. Das W-Lan funkt nun auch auf 5 Ghz und selbst bei Salzwasser bleibt die Uhr wasserdicht. Dafür muss jedoch die geringe Akkulaufzeit von rund 18 Stunden in Kauf genommen werden.

Samsung Galaxy Watch3

Samsung Galaxy Watch3 (Mystic Bronze)

Vorteile

kontrastreiches Display

umfangreiche Fitnessfunktionen

Mikrofon & Lautsprecher integriert

EKG, Blutsauerstoff-Sensor und Herzfrequenzmesser

Nachteile

Beschränkte App-Auswahl

Einige Funktionen in Europa nicht verfügbar

An der Android-Front erweist sich die Samsung Galaxy Watch3 als einer der Spitzenreiter. Dank LTE-Funktion kann die Uhr ohne Smartphone verwandet werden und so kannst du beispielsweise unterwegs via Bluetooth-Kopfhörer Musik über die Smartwatch hören. Der 8 GB große Speicher bietet zudem viel Platz für Apps und Songs. Kompatibel ist die bis zu 5 ATM wasserdichte Uhr sowohl mit iOS- als auch Android-Geräten. Wie auch die Apple Watch Series 6 verfügt die Uhr über einen Blutsauerstoff-Sensor. Die Akkulaufzeit liegt bei rund 36 Stunden.

Wer hingegen etwas weniger Geld ausgeben möchte und auf ein schlichteres Design wert legt, der könnte womöglich eher Gefallen an der Samsung Galaxy Active2 finden.

Garmin Venu Smartwatch

GARMIN Venu (Roségold)

Vorteile

viele Sport- und Gesundheitsfeatures

detaillierte Datenerfassung

sehr gute Akkulaufzeit

Nachteile

Plastikgehäuse wirkt etwas billig

Für Sportbegeisterte liefert Garmin mit der Garmin Venu die ideale Smartwatch. Denn der Fitnesstracker liefert ein breites Funktionsspektrum sowie eine hervorragende Datenauswertung. Die Aufarbeitung und hohe Präzision der Daten sowie der lobenswerte Akkulaufzeit von ca. 6 Stunden gehören neben dem erstmals bei Garmin Uhren eingesetzten OLED-Display zu den Stärken des smarten Fitnesscoaches. Als Smartphone-Alternative mit GPS lässt sich die Uhr zudem als Musikplayer verwenden. Dabei nutzt ihr entweder Dienste wie Spotify, Deezer & Co. Oder ihr ladet eure Tracks in den 3,8 GB großen Speicher. In der Garmin Mit dem Tracking der Periode sowie der Schwangerschaft bietet die Garmin Connect App zudem zwei nützliche Features an.

Wer beim Armband und dem Gehäuse einen etwas schmaleren Look bevorzugt, wie er für Damenuhren meist üblich ist, der kann sich die Garmin Lily „Sport“ anschauen.

Die besten Damen Smartwatches: So haben wir ausgewählt

In Anbetracht des stetig wachsenden Marktes an Smartwatches haben wir verschiedene Marktplätze durchforstet sowie Nutzerrezensionen in unsere Auswahl einbezogen, um euch die besten Smartwatches zu präsentieren. Zusätzlich haben wir die Bestseller-Liste von Amazon (Stand: 01.03.2021) aufgeführt, um euch die aktuell beliebtesten Modelle vorzustellen.

Charts: Die beliebtesten Smartwachtes bei Amazon

(Stand: 01.03.2021)

Wer einen Blick in die Amazon Bestseller-Liste für Smartwatches wirft, der findet dort ein paar bekannte Marken wie HUAWEI, Xiaomi oder Fitbit. Daneben reihen sich jedoch auch ein paar unbekanntere Modelle ein. An dieser Stelle sollte jedoch erwähnt werden, dass unter den Bestsellern viele Modelle aus der niedrigsten Preisklasse vertreten sind. Hier dürft ihr demnach keineswegs eine derart hochwertige Qualität erwarten wie bei Apple, Samsung oder namhaften Uhrenherstellern. Zudem handelt es sich bei den Beststellern um Unisex-Uhren.

Damen Smartwatch kaufen: Wichtige Fragen

Da viele Smartwatches Uni-Sex-Uhren sind und wir in unserem Smartwatch Test 2021 auf die Aspekte eingehen, auf die es beim Kauf zu achten gilt, möchten wir an dieser Stelle lediglich ein paar Fragen hervorheben, die besonders beim Kauf einer Damen Smartwatch eine Rolle spielen.

Was ist eine Hybrid Smartwatch?

Sucht ihr explizit nach einer Smartwatch, die vom Hersteller als Herren- bzw. Damenuhr vermarktet wird, so stolpert ihr recht schnell über den Begriff Hybrid Smartwatch. Damit sind Modelle gemeint, die rein optisch wie eine analoge Armbanduhr aussehen, sprich ein klassisches Ziffernblatt besitzen, gleichzeitig aber mit einigen Smart-Funktionen ausgestattet sind. So teilt euch eine Hybrid Smartwatch das Erhalten einer Nachricht beispielsweise per Vibration mit oder lässt euch über die Regler am Gehäuse die Musikwiedergabe steuern. Bei den meisten Modellen lassen sich derartige Features individuell den Tasten und Reglern der Uhr zuweisen.

Welches Betriebssystem ist kompatibel mit meinem Smartphone?

Damit ihr eure Damen Smartwatch auch nicht nur als bloßen Zeitanzeiger nutzen könnt, müsst ihr es mit eurem Smartphone verbinden. Wie für Apple-Geräte üblich laufen die Modelle des Herstellers mit dem hauseigenen Betriebssystem watchOS, sodass sich dementsprechend auch nur iPhones mit den smarten Uhren verbinden können. Auf der anderen Seite steht Wear OS by Google, das sowohl mit iOS- als auch Android-Smartphones sowie Tablets kompatibel ist. Android-Geräte werden ab Android 6.0 Marshmallow unterstützt, iPhones ab iOS 10.0. Darüber hinaus verwenden viele Hersteller eigene Betriebssysteme, die sich in den meisten Fällen als quelloffen erweisen bzw. deren Kompatibilität an der dazugehörigen App hängt. Dazu zählen beispielsweise Garmin OS oder Tizen für Samsung-Modelle.

Was kostet eine gute Smartwatch für Frauen?

Wer eine zuverlässige, funktionsreiche und hochwertig verarbeitete Damen Smartwatch kaufen möchte, sollte bereit sein 200 bis 300 Euro auszugeben. Modelle aus der Spitzenklasse können diese Preisspanne teils sogar noch überschreiten und bis zu 500 Euro kosten. Von Smartwatches, die in der Preisklasse unter 50 Euro raten wir jedoch ab, da diese Uhren aufgrund ihrer minderwertigen Verarbeitung eine kurze Lebensdauer besitzen und mit oftmals billigen chinesischen Betriebssystemen daherkommen.

Welches Zubehör gibt es für Damen Smartwatches?

Für Smartwatches gibt es allerlei Zubehör. Im Vordergrund stehen hier zunächst die Armbänder, da die meisten Smartwatches mit verschiedenen Armbändern erhältlich sind, die sich separat wechseln lassen. Da ihr bei den meisten Smartwatches zudem ein Display besitzt, könnt ihr dieses wie auch beim Smartphone mit einer Schutzfolie versehen. Dadurch reduziert ihr die Gefahr auf Kratzer, Risse oder gesplitterte Glas nahezu auf null. Zusätzlich gibt es allerlei Gadgets und Erweiterungen, wie zum Beispiel spezielle Ladestationen, Etuis, personalisierte Verzierungen oder Halterungen, die die digitalen Uhrwerke noch smarter oder schicker machen.