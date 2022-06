Immer mehr Handy-Hersteller erweitern ihr Sortiment um Smartwatches, egal ob fürs Büro oder Training – die kleinen Begleiter können nützliche Wearables sein. Doch welche smarte Uhren sich bei all diesen Modellen wirklich lohnen, erfahrt ihr in unserem GIGA-Artikel.

Smartwatches sind eine perfekte Ergänzung für diejenigen, die nicht ständig das Smartphone griffbereit haben (wollen), aber dennoch nicht auf verschiedene Funktionen verzichten wollen. Doch Smartwatches gibt es bereits wie Sand am Meer, wobei man auch für sich entscheiden muss, ob es eher auf die Fitness-Modi ankommt oder ob man die Uhr vor allem im Büro tragen will. Welche Modelle wirklich ihr Geld wert sind, zeigen wir euch in unserem Überblick.

Die besten Smartwatches 2022: Alle Modelle auf einen Blick Testsieger Bei Stiftung Warentest holt (wie üblich) Apple mit der Watch Series 6 (für 370 Euro bei Otto) den Sieg.

Bei Stiftung Warentest holt (wie üblich) mit der (für 370 Euro bei Otto) den Sieg. Preis-Leistungs-Tipp Die Huawei Watch GT 3 (für 180 Euro bei Amazon) bietet für unter 200 Euro alles, was eine Smartwatch braucht.

Die (für 180 Euro bei Amazon) bietet für unter 200 Euro alles, was eine Smartwatch braucht. Für Fitness-Begeisterte ist die Venu 2 Plus von Garmin (für 380 Euro bei MediaMarkt) eine praktische Ergänzung fürs Training.

(für 380 Euro bei MediaMarkt) eine praktische Ergänzung fürs Training. Die Samsung Watch 4 (für 160 Euro bei Saturn) lohnt sich vor allem, wenn man bereits ein Smartphone des Herstellers besitzt.

Apple Watch Series 6: Testsieger bei Stiftung Warentest

Der König ist tot, es lebe der König – kaum ein Sprichwort passt besser zur Apple Watch als dieses. Jedes Jahr aufs Neue kommt ein frisches Modell und jedes Jahr wird es zum Testsieger gekürt – so auch die Apple Watch Series 6 (bei Amazon ansehen). Während sich äußerlich nicht viel zum Vorgänger Apple Watch Series 5 geändert hat, wurde im Inneren einiges geändert: So besitzt die Apple Watch 6 einen Blutsauerstoff-Sensor, der Prozessor ist etwas besser und das Always-On-Display etwas heller. Und der integrierte Höhenmesser kann nun permanent aktiviert werden.

Trotz des Lobs ist die Smartwatch nicht frei von Mängeln: So gibt Stiftung Warentest bei einer normalen Nutzung (mit deaktiviertem Trainingsmodus) eine Akkulaufzeit von gerade mal 48 Stunden an. Hier geht definitiv mehr. Wer übrigens nach der Apple Watch 7 Ausschau hält (bei Amazon ansehen), macht mit dieser nichts falsch. Stiftung Warentest hat sie ebenfalls mit 2,0 bewertet, lediglich bei der Genauigkeit der Messungen der Fitnessmodi liegt der Nachfolger ganz knapp hinter der Apple Watch 6.

Apple Watch Series 6 (Rot) Den Apple-Testsieger von Stiftung Warentest gibt es für unter 400 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.06.2022 09:23 Uhr

Vorteile:

Umfangreiche Fitnessfunktionen

Unterstützung von Siri und Apple Pay

Nachteile:

Sehr kurze Akkulaufzeit

Nur mit iPhones kompatibel

Hauptsache schick? Dann haben wir hier einige Mode-Smartwatches für euch:

Huawei Watch GT 3: Praktische Funktionen zum günstigen Preis

Sucht man nach einer Smartwatch, für die man nicht unbedingt ein Vermögen ausgeben will, lohnt sich die Huawei Watch GT3 (bei Amazon ansehen). Im Gegensatz zu der unteren Apple Watch ist die Fitness-Uhr von Huawei problemlos mit Android-Handys und iOS kompatibel. Ein weiterer Vorteil: Man kann weitere Apps installieren, beispielsweise Fitness-Apps, sodass man mit der Uhr auch Workouts machen kann. Zudem hält der Akku bei dem 44-mm-Modell (Huawei bietet noch 42 mm an) bis zu 24 Tage, wobei er in unserem Test bei intensiver Nutzung immer noch auf 14 Tage kam.

Huawei Watch GT 3 (Bildquelle: GIGA)

Die Uhr offenbarte jedoch auch einige Schwächen: So ist die Sprachausgabe (beispielsweise bei Workouts) lediglich auf Englisch und auch auf Touch-Befehle reagierte die Uhr (gerade an den Rändern) nicht immer.

Huawei Watch GT 3 (Schwarz) Für unter 200 Euro bietet die Huawei Watch GT 3 zahlreiche praktische Funktionen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.06.2022 06:26 Uhr

Vorteile:

Sehr starker Akku

App-Installation möglich

Nachteile:

Software und Bedienung teilweise unausgereift

Englische Sprachausgabe

Garmin Venu 2 Plus: Perfekt zum Trainieren

Wer es vor allem auf eine gute Fitnessuhr abgesehen hat, ist eventuell schon auf die Marke Garmin aufmerksam geworden. Im Gegensatz zu dem normalen Modell Venu 2 könnt ihr bei der Plus-Version (bei MediaMarkt ansehen) über die Uhr telefonieren, auf Textnachrichten via Spracheingabe antworten und Sprachassistenten auf dem Handy wie Siri und Google Assistant steuern. Die große Auswahl an Fitnessfunktionen blieb ebenfalls erhalten, wobei dazugehörige Messungen mit hoher Genauigkeit überzeugen.

Für die Verbindung mit dem Handy benötigt man die Garmin-App, bei der es jedoch laut verschiedener externer Testseiten vereinzelt zu Rucklern kommen kann. Ebenso berichten auf Amazon einzelne Käuferinnen und Käufer von Problemen mit der GPS-Verbindung und teilweise von Abstürzen des Systems. Hier bedarf es am Ende Updates des Herstellers.

Garmin Venu 2 Plus (Schwarz) Die Smartwatch Venu 2 Plus von Garmin ist vor allem für Sportlerinnen und Sportler geeignet. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.06.2022 09:36 Uhr

Vorteile:

Telefonie und Sprachsteuerung

Umfangreiche und genaue Fitnessfunktionen

Nachteile:

Software mit Schwächen

Klobiges Design

Übrigens: Wenn ihr auf eine High-End-Smartwatch nicht verzichten und dafür auch tiefer in die Tasche greifen wollt, lohnt sich ein Blick auf die Garmin Fenix 7 (bei Otto ansehen). Der Hersteller hat bei diesem Modell einen noch stärkeren Akku integriert und man profitiert von einem Musikplayer und einem umfassenden Kartenmanager (beispielsweise für Ski-Gebiete).

Es soll doch lieber ein Fitnesstracker sein? Hier haben wir einige Empfehlungen für euch:

Samsung Galaxy Watch 4: Gut, aber mit Schwächen

Natürlich kommen in unserer Übersicht auch Samsung-Fans nicht zu kurz. Zugegeben: Die Samsung Galaxy Watch 4 ist nicht perfekt. Bei Stiftung Warentest hat es zwar für ein „Gut“ gereicht (Note 2,4), dennoch hat unter anderem die relativ kurze Akkulaufzeit zu einer Abwertung geführt. Unser Redakteur Peter hat die Classic-Version der Samsung Galaxy Watch 4 getestet und vor allem die Abhängigkeit von einem Samsung-Smartphone kritisiert.

Samsung Galaxy Watch 4 und Watch 4 Classic (Bildquelle: GIGA)

Verteufeln wollen und müssen wir die Smartwatch dennoch nicht. Für weit unter 200 Euro (bei Saturn ansehen) überzeugt die Samsung Galaxy Watch 4 mit einer schicken Optik und einem hellen und kratzresistenten Display. Zudem kann man die Google-Dienste nutzen und die Smartwatch bietet viele Funktionen an, über die man seinen Körper noch besser kennenlernt.

Samsung Galaxy Watch 4 (Pink Gold) Die Samsung Galaxy Watch 4 ist zwar nicht perfekt, überzeugt aber dennoch mit vielen Funktionen und einem schicken und robusten Design. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.06.2022 09:09 Uhr

Vorteile:

Gut ablesbares Display

Google-Apps und -Dienste

Nachteile:

Zu kurze Akkulaufzeit

Samsung-Abhängigkeit

Die besten Smartwatches 2022: So haben wir getestet und ausgewählt

In unserer Kaufberatung haben wir darauf geachtet, dass wir für Android- und iOS-Smartphones passende Smartwatches auflisten. Teilweise verbinden sich die Wearables am liebsten mit hauseigenen Smartphones, weswegen uns eine gute Balance in der Auswahl wichtig ist. Zudem sind für viele Smartwatch-Tragende nicht nur smarte Features relevant, mit denen sie die Smartwatch als zweites Smartphone nutzen, sondern auch Fitness-Funktionen. Aus diesem Grund findet ihr in unserer Übersicht auch Modelle, die genau diese Wünsche erfüllen.

In unserem GIGA-Video erklären wir euch, auf was ihr bei einer Smartwatch achten müsst:

Bei den Bewertungen haben wir uns zum Teil an unseren eigenen Tests orientiert, andererseits auch an den Ergebnissen von Stiftung Warentest (Ausgabe 4/2022) und anderer externer Testseiten. Ebenso hatten Wertungen von Nutzerinnen und Nutzern Einfluss auf die Auswahl. Letztere waren hilfreich, weil sie nicht nach eher wenig aussagenden Benchmark-Zahlen und anderen Laborwerten urteilten, sondern individuelle Eindrücke betonen.

Mit unserer Recherche wollen wir euch passende Produkte empfehlen und Fehlkäufe vermeiden. Euer Vertrauen ist uns wichtig – deshalb könnt ihr euch auf uns verlassen. In einem separaten Artikel erfahrt ihr, wie GIGA Produktempfehlungen und Tests handhabt.