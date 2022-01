Bei Blinkist bekommt ihr Sach- und Fachbücher ganz effizient in ihrer Kernaussagen vorgelesen, ohne euch durch Tausende von Seiten lesen oder hören zu müssen. Besonders für Schüler und Studenten eine spannende Sache. Aktuell könnt ihr Blinkist nicht nur 7 Tage lang völlig gratis testen, sondern ihr spart auch noch 40 % auf das Jahresabo. GIGA hat die Details.

Blinkist: Spart 40 % auf das Jahresabo der Hörbuch-App

Egal ob für Uni, Schule oder zur privaten Fortbildung, in der Blinkist-App gibt es zu fast jedem Thema Sachbücher und zeitlose Klassiker. In wenigen Minuten bekommt ihr dabei die Zusammenfassung vorgetragen und müsst euch nicht durch zig Einleitungen oder Danksagungen quälen. Denn seien wir ehrlich, gerade Sach- und Fachbücher sind gerne sehr ausdauernd und kompliziert formuliert. Eine wirklich super Sache. Umso Besser ist, dass ihr aktuell Blinkist nicht nur sieben Tage lang komplett kostenlos testen könnt. Ihr bekommt das Jahresabo der Wissens-App nur noch für kurze Zeit auch ganze 40 Prozent günstiger und zahlt somit nur 3,99 Euro statt den üblichen 6,67 Euro im Monat.

Ihr könnt übrigens bereits in dem 7-tägigen Testzeitraum kündigen, dann fallen keinerlei Gebühren für euch an.

Wie funktioniert die Wissens-App von Blinkist?

Ihr könnt euch die Blinkist-App ganz einfach im AppStore oder bei Google Play herunterladen und nach Anmeldung sofort los hören, aber auch via Laptop ist das Hören von Hörbüchern und Podcasts möglich. In der App selbst finden sich über 4.500 Hörbücher und Shortcasts in 27 Kategorien. Neben deutschen Versionen gibt es auch etliche Titel auf Englisch. Die App ist sehr übersichtlich gestaltet. Ihr bekommt persönliche Empfehlungen, den Tagestipp der Redaktion, kuratierte Listen und die beliebtesten Blinks vorgeschlagen. Die App verfügt natürlich auch über eine Merkliste, in der ihr alle Titel speichern könnt, die euch interessieren. Aber beachtet: Blinkist spezialisiert sich auf Sach- und Fachbücher. Romane, Science Fiction und weitere Belletristik werdet ihr hier nicht finden.

Blinkist: Große Ideen in 15Min Entwickler: Blinks Labs

Blinkist: Große Ideen in 15Min Entwickler: Blinks Labs GmbH

