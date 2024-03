Die größte Videoplattform weltweit: Wem gehört YouTube?

YouTube ist eines der größten sozialen Netzwerke und die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Wem das Milliardenunternehmen gehört, erfahrt ihr hier.



YouTube Facts

Seit dem 14. Februar 2005 ist YouTube über die Domain „YouTube.com“ erreichbar. Seither hat sich viel getan. YouTube ist nicht nur zu einer der größten globalen Plattformen herangewachsen, auch die Besitzansprüche haben sich geändert.

Beim Schauen von YouTube-Videos schaut ihr wortwörtlich in die Röhre. Denn das Wort „Tube“ im Namen spielt auf das Fernsehschauen an. Die coolsten YouTube-Videos aller Zeiten seht ihr hier:

Anzeige

Die 5 coolsten Youtube-Videos aller Zeiten

Wem gehört YouTube heute?

Im Jahr 2005 nach der Gründung kaufte Google das Unternehmen YouTube für 1,65 Milliarden US-Dollar in Form von Google-Aktien auf. Die zwei größten Suchmaschinen der Welt – YouTube und Google – gehören somit dem gleichen Unternehmen. Heute sind die Google LLC und dessen Dachgesellschaft Alphabet Inc. Eigentümer der Videoplattform. Viele Jahre und Mediendeals später nimmt YouTube Einzug ins Silicon Valley. Der Hauptsitz liegt in San Bruno, Kalifornien der USA.

Anzeige

Mittlerweile haben sich ganze Karrieren um die Plattform YouTube gebildet. Diese sieben Karrieren von YouTubern und Streamern sind einfach legendär:

Wer hat YouTube gegründet und was hat PayPal damit zu tun?

Die Namen hinter YouTube heißen Jade Karim, Chad Hurley und Steve Chen. Kennengelernt haben sie sich über ihren Job beim Zahlungsdienstleister PayPal. Als sie im Jahr 2005 auf die Idee kamen, eine Video-Plattform zu gründen, gab es noch nichts Vergleichbares auf dem Markt. Es war eine der ersten Möglichkeiten als Privatperson, Videos ins Netz zu stellen.

Anzeige

Was war das erste YouTube-Video?

Die Umsetzung der Idee ging dann ganz schnell: Seit dem 14. Februar 2005 ist YouTube offiziell online. Das allererste YouTube Video veröffentlichte der Gründer Jade Karim höchstpersönlich und zeigte bereits damals, für welche Form von Video-Content YouTube steht: Am 23. April 2005 veröffentlichte Karim ein Freizeitvideo, das er bei seinem Besuch im San Diego Zoo aufnahm. Der Rest ist Geschichte.

Ob Katzenvideos, Gaming Streams, Musikvideos oder professionelle Unterhaltung: auf YouTube gibt es für jede Suchanfrage das passende Video. Wir geben euch auf GIGA nützliche Tipps, wie ihr das Beste aus eurer YouTube-Nutzung herausholt, z.B. wie ihr YouTube (Musik) Premium nutzt, Werbung deaktiviert oder YouTube wieder schneller macht. Wie gut seid ihr mit der Plattform vertraut und vor allem mit den Stars des Internets – den YouTube Creatorn. Testet euer Wissen in diesem Quiz:

Anzeige

Wie gut kennst du die YouTuber (Quiz)?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.