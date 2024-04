Wer derzeit auf der Suche nach einem günstigen Drucker, Scanner und Kopierer ist, der durch seine nachfüllbaren Tintentanks auch im Betrieb günstig ist, wird in Aldis Online-Shop fündig, denn dort gibt es mit dem EcoTank von Epson ein entsprechendes Modell zum Spitzenpreis zu kaufen. Wir haben das Angebot unter die Lupe genommen.

Epson EcoTank: Drucker mit nachfüllbaren Tintentanks zum Spitzenpreis bei Aldi

Im Aldi-Online-Shop bekommt ihr derzeit den Drucker EcoTank ET-2811 vom Hersteller Epson zum Preis von nur 169 Euro (Angebot bei Aldi ansehen). Günstiger war der Drucker noch nie erhältlich. Laut Hersteller können Käufer zudem ihren Tintenverbrauch mit dem Gerät deutlich reduzieren, außerdem ist im Lieferumfang ein Tintenvorrat enthalten, der für 7.500 gedruckte Seiten ausreicht.

Außer Drucken könnt ihr mit dem Epson EcoTank auch scannen und kopieren. Im A4-Format schafft der Drucker zehn ISO-Seiten pro Minute in Schwarzweiß beziehungsweise fünf ISO-Seiten in Farbe. Für ein Foto im Format 10 x 15 Zentimeter benötigt das Gerät 69 Sekunden. Auf den Drucker zugreifen könnt ihr sowohl per USB, als auch kabellos per WiFi und WiFi Direct, so dass ihr problemlos nicht nur von PC und Laptop, sondern auch von Smartphone und Tablet aus drucken könnt.

Als besondere Merkmal des Epson-Druckers ist sicher zu bezeichnen, dass keine Patronen nachgekauft werden müssen, da das Gerät über Tintentanks verfügt, die bis zu 72 Tintenpatronen ersetzen. Die Tintentanks können auf einfache Weise nachgefüllt werden, laut Hersteller können so bis zu 90 Prozent der Druckkosten gespart werden. Im Lieferumfang des Druckers ist ein Tintenvorrat in Schwarz und Farbe für bis zu drei Jahre enthalten.

Für wen eignet sich der EcoTank-Drucker von Epson?

Der EcoTank-Drucker von Epson ist sicher für jeden geeignet, der einen günstigen Drucker, Scanner und Kopierer nicht nur in der Anschaffung, sondern auch im Betrieb sucht. Durch die nachfüllbaren Tintentanks und damit das Wegfallen des Nachkaufs von Tintenpatronen erreicht das Gerät ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Weiterhin als vorteilhaft anzusehen sind sicher die drahtlosen, smarten Bedienungsmöglichkeiten des Epson-Druckers.

