Auf der Plattform Empfohlen.de könnt ihr nebenbei mit Online-Umfragen Geld verdienen, aber ist die Plattform auch wirklich seriös?

Geld verdienen war noch nie so einfach – einfach anmelden bei Empfohlen.de und regelmäßig Einladungen zu bezahlten Produkttests, Webseiten-Tests, App-Tests und Online-Umfragen erhalten. In der heutigen Zeit, mit all den Teuerungen, wird ein Nebenverdienst immer reizvoller. Besonders beliebt sind Jobs, die im Home-Office zu machen und völlig flexibel sind. Erfahrt in unserem Beitrag, welches Unternehmen hinter Empfohlen.de steckt und ob die Plattform seriös ist.

Kundenbewertungen: Das sind die Erfahrungen mit Empfohlen.de

Wenn wir uns die Bewertungen auf Trustpilot ansehen, sehen wir über 120.000 Stimmen, von denen 84% positiv sind. 55% davon sind sogar Fünf-Sterne-Bewertungen. Insgesamt schneidet die Plattform mit 4,2 von 5 Sternen gut ab. Schauen wir einmal genauer auf das positive Feedback der Teilnehmer: Hier loben viele die einfache Handhabung und die unzähligen Aufträge, die ihr annehmen oder ablehnen könnt. Bei den Kritiken ist zu lesen, dass der Support sich nicht meldet oder Aufträge verschwinden, ohne das erarbeitete Guthaben dafür zu erhalten.

Ist Empfohlen.de seriös?

Ja, Empfohlen.de ist eine seriöse Plattform und gehört zur Aestimium GmbH, die in Hamburg angesiedelt ist. Die Plattform ist bei Trustpilot verifiziert und hat ein ordentliches, nachvollziehbares Impressum. Nach eigenen Angaben hat die Plattform bereits mehr als 2.700.000 Online-Tester, was durchaus möglich ist, bei über 120.000 Bewertungen.

Auf Empfohlen.de starten: Ja oder Nein?

Anders als bei vielen anderen Umfrage-Portalen gibt es tatsächlich eine große Auswahl an Aufträgen. Direkt nach der kostenfreien Registrierung erhaltet ihr mehr als 50 Aufträge im Wert von über 550 Euro. Darunter befinden sich aber nicht nur Umfragen, sondern auch Produkt-, Kosmetik- und Spieletests. Wenn ihr also ohnehin gerne Produkte oder Spiele ausprobiert, dann könnt ihr hier auch ein wenig dazu verdienen. Die Aufträge könnt ihr annehmen oder ablehnen und direkt auf dem Smartphone, am Computer oder Tablet bearbeiten.