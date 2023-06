Eine der spannendsten Grusel-Serien der letzten Jahre geht in die Verlängerung – wann und wo ihr Staffel 2 von „From“ streamen könnt, erfahrt ihr hier.

Eine Kleinstadt in Amerika und einige Sachen, die so nicht passieren sollten. Nachts wird die Stadt zu einem Tummelplatz für schreckliche Kreaturen, die die Einwohner und Einwohnerinnen heimsuchen. Diese Serie ist definitiv nichts für schwache Nerven und wurde völlig zurecht mit FSK 18 eingestuft. Fans der ersten Staffel mussten allerdings mit etlichen offenen Fragen und Cliffhangern der Fortsetzung entgegenfiebern. Das hat am 24. Juni 2023 nun ein Ende, denn dann startet der Streamingdienst Paramount+ mit den ersten beiden Folgen von „From“ Staffel 2.

Worum geht es in „From“?

Die ersten zehn Folgen der Mystery-Serie führt in eine US-Kleinstadt, die keinen Namen trägt. Wenn die Dunkelheit einbricht, müssen alle in ihre Häuser, denn blutrünstige Gestalten kommen dann aus den tiefen Wäldern der Umgebung. Geschützt werden die Gebäude durch Talismane, die den Monstern den Zutritt verwehren, es sei denn, man lässt sie herein. Leider gibt es aus diesem Albtraum kein Entkommen, denn einmal hier gelandet, führt jeder Weg unweigerlich wieder zurück an diesen dystopischen Ort. So geht es auch der vierköpfigen Familie Matthews, die hier strandet. Doch Vater Jim (Eion Bailey) und Mutter Tabitha (Catalina Sandino Moreno) ergeben sich nicht einfach ihrem Schicksal, sondern suchen nach Antworten. Wieso sind sie hier? Kann es sein, dass sie gar nicht mehr am Leben sind? Am Ende der ersten Staffel werden wir mit mehr Fragen als Antworten zurückgelassen.

Warum ist „From“ so sehenswert?

Die Serie schafft es, selbst eingefleischte Genre-Fans zu überzeugen und konnte bei Rotten Tomatoes ganze 96 % Zustimmen einheimsen. Doch was macht „From“ so beliebt? Vor allem schafft es die Serie, bei den Zuschauer und Zuschauerinnen Spannung zu erzeugen. Allein die Szenerie des Ortes sorgt für Gänsehaut. Doch es sind auch die Charaktere, die so überzeugend gezeichnet werden. Zudem kommen Splatter-Fans hier auf ihre Kosten. Die Opfer werden von den Monstern wirklich übel zugerichtet. Aber es sind auch der Mystery-Faktor und die ungeklärten Fragen, die am Ende von Staffel 1 im Raum stehen. Wie sind sie an diesen Ort gelangt? Woher kommen die Talismane? Und natürlich vor allem: können sie die Stadt jemals wieder lebend verlassen? Kein Wunder also, wenn Fans der Fortsetzung seit Monaten entgegen fiebern. Mal sehen, was Staffel 2 an Aufklärungen liefern wird und ob die Fortsetzung die Spannung aufrecht halten kann. Mit einer völligen Auflösen der Rätsel ist aber wohl nicht zu rechnen, denn Gerüchte sprechen bereits vom baldigen Produktionsstart einer dritten Staffel (via moviesr.net). Offiziell bestätigt wurde diese bislang allerdings nicht.

