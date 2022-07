Ob Home-Office oder Digitallehre: Für viele Menschen sind die eigenen vier Wände mittlerweile zum Büro oder Klassenzimmer geworden. Eine passende Sitzgelegenheit darf hier nicht fehlen. Auch am zweiten Tag des Prime Day 2022 hat Amazon eine Reihe von ergonomischen Bürostühlen reduziert. So erhält euer Rücken die Unterstützung, die er so dringend braucht.

Amazon reduziert zum Prime Day 2020 ergonomische Bürostühle

„Sitzen ist das neue Rauchen“, hört man neuerdings häufiger. Daran ist viel dran, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Treffender wäre: Falsches Sitzen ist das neue Rauchen – und das machen leider zu viele Deutsche. Ergonomische Stühle können hier Abhilfe schaffen und zum Prime Day 2022 hat Amazon einige Modelle im Angebot.

Hinweis: Angebote, Preise und Verfügbarkeit ändern sich fortlaufend.

Günstiger shoppen am Amazon Prime Day – so geht's

Die reduzierten Preise am Prime Day 2022 (12. sowie 13. Juli) gelten nur für Abonnenten von Amazon Prime. Wer noch kein Abo hat ist, kann für 30 Tage die kostenlose Probe-Mitgliedschaft abschließen (bei Amazon ansehen) und bei Nichtgefallen im Anschluss wieder kündigen. Auf diese Weise könnt ihr euch die Schnäppchen sichern und müsst euch nicht dauerhaft binden.