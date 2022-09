Streicht euch den 18.09. dick im Kalender an, denn die Joyn-exklusive Gaming-Show „Teammates“ kommt zurück! Dieses Mal werden die Gastgeber und Twitch-Streamer Trymacs und Amar von den Reality-TV-Stars Pietro Lombardi und Marc Eggers herausgefordert. Ab Sonntag live und kostenlos auf Joyn.

„Teammates“ ist wieder da: Kostenloser Livestream exklusiv nur auf Joyn

Bei „Teammates“ handelt es sich um eine Joyn-exklusive Gaming-Show, in der jeweils zwei prominente Gäste zusammen in 20 Spielen gegeneinander antreten und ihr Können unter Beweis stellen (bei Joyn ansehen). Dabei werden nicht nur Geschicklichkeit und Fitness, sondern auch Logik und Intelligenz der Teilnehmer auf die Probe gestellt. Außerdem geht es um viel Bares: Gewinnen die Herausforderer, dürfen sie sich über 30.000 Euro freuen. Am 18. September 2022 ab 18:00 Uhr ist es wieder soweit. Dieses Mal messen sich Trymacs und Amar mit Pietro Lombardi und Marc Eggers und zeigen, was sie alles draufhaben. Aufgezeichnet wird das Ganze live vor Publikum und ihr könnt das Spektakel kostenlos, ohne Registrierung und exklusiv bei Joyn streamen.

Nur bei Joyn – den Trailer zu „Teammates“ könnt ihr hier sehen:

Teammates Clip - Joyn Abonniere uns

auf YouTube

Die Teilnehmer der Joyn-Show auf einen Blick

Beim Duell auf Augenhöhe am 18. September 2022 ab 18:00 Uhr fordern die Buddies Pietro Lombardi und Marc Eggers die Gastgeber und Twitch-Stars Trymacs und Amar heraus.

Die Gastgeber: Trymacs und Amar

Die Gastgeber Amar (l.) und Trymacs (r.) (Bildquelle: Mediatotal)

Trymacs (3.100.000 Abonnenten auf Twitch): Die meisten werden den 28-Jährigen aus seinen Gaming-Contents auf YouTube und Twitch kennen. Aber wusstet ihr schon, dass er Anfang 2021 der mit über 61.000 Twitch-Subs am meisten abonnierte Twitch-Streamer weltweit war? Seitdem hat er einige Subs dazugewonnen und stellt nun auch bei Joyn sein Können unter Beweis.

Amar Al-Naimi (1.500.000 Abonnenten auf Twitch): Auch Amar braucht sich mit seinen Twitch-Subs nicht hinter seinem Duell-Partner zu verstecken. Durch seine Fortnite-Streams hat er sich in nur kurzer Zeit einen Namen in der deutschen-Twitch-Community gemacht.

Die Herausforderer: Marc Eggers und Pietro Lombardi

Die Herausforderer Marc Eggers (l.) und Pietro Lombardi (r.) (Bildquelle: Mediatotal)

Marc Eggers (504.000 Abonnenten auf YouTube): Der Älteste der Runde ist das 1986 geborene Model und Reality-TV-Teilnehmer Marc, den die meisten wahrscheinlich von seinen humorvollen YouTube-Videos kennen, in denen er ganz ungeniert Straßenumfragen durchführt und damit viele Lacher erntet.

Pietro Lombardi (2.000.000 Follower auf Instagram): Pietro ist im Vergleich zu den Vorgängern schon ein alter Hase im Showbusiness, gewann er doch 2011 die 8. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ und ist seit damals häufiger Gast in verschiedenen Reality-TV-Shows.

