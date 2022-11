Zum Black Friday 2022 hat Amazon neben jeder Menge toller Hardware auch einige nützliche Software zu stark reduzierten Preisen im Angebot. Unter anderem dabei ist das Top-Antiviren-Programm F-Secure Safe. GIGA hat alle Details des Deals für euch.

F-Secure Safe: Top-Antivirenprogramm zum Black Friday mit massiven Rabatt erhältlich

Zum diesjährigen Black Friday könnt ihr jede Menge toller Deals abstauben – unter anderem ist die Top-Antiviren-Software F-Secure Safe (Testsieger der Stiftung Warentest 03/2022 mit der Gesamtnote „Gut (1,6)“ in der Kategorie Antivirenprogramme) zum Preis von nur 23,97 Euro in der Jahreslizenz für 3 Geräte erhältlich. Normalerweise werden für das Sicherheitspaket 49,95 Euro fällig, ihr spart also 52 Prozent des Normalpreises. Wer gerade auf der Suche nach einer empfehlenswerten Antiviren-Software ist, sollte die CHance nutzen und bei dem starken Rabatt zuschlagen. Geeignet ist F-Secure Safe für Windows, macOS sowie für Android & iOS. Nach dem Kauf bekommt ihr den Aktivierungsschlüssel für die Software bequem per E-Mail zugeschickt.

F-Secure Safe: Warum das Antivirenprogramm empfehlenswert ist

Mit dem Testsieger der Stiftung Warentest F-Secure Safe seid ihr bestens gegen die Gefahren gewappnet, die leider im heutigen Internet lauern. Neben einem integrierten Echtzeit-Schutz vor Viren, Trojanern, Ransomware und Spyware bietet euch das Programm Schutz vor Angriffen beim Online-Banking und enthält einen Browserschutz vor schädlichen Webseiten, auf welchen versucht wird, eure Daten zu stehlen. Weiterhin ist in dem Antiviren-Paket eine Kindersicherung integriert, die eure Kinder vor unangemessenen Inhalten im Internet schützt sowie auf Wunsch deren Bildschirmzeit begrenzen kann. Ein Spielemodus, der Leistungseinbußen beim Spielen am Computer verhindert, rundet den Funktionsumfang von F-Secure Safe ab.

