Sommer-Zeit ist Ventilator-Zeit. Was gibt es Schöneres, als an heißen Tagen von einer kühlen Brise erfrischt zu werden? Bei Netto gibt es in Kürze einen ganz besonderen Ventilator im Angebot. Den hängt man sich nämlich um den Hals.

Auch wenn die Temperaturen wieder etwas erträglicher sind: Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt! Wer sich darauf vorbereiten will, kann am Freitag (7. Juli 2023) bei Netto zuschlagen.

Netto verkauft Nackenventilator für 24,99 Euro

Für 24,99 Euro verkauft der Discounter einen Nackenventilator. Der Name ist hier wirklich Programm: Ähnlich wie ein Bügelkopfhörer legt man sich den Ventilator um den Nacken. Statt Musik kommt aus dem Gerät aber eine kühle Brise. „Deine kleine, persönliche Klimaanlage“, bewirbt Netto den Nackenventilator von Hersteller Livington.

Je nach Geschwindigkeitsstufe soll der wiederaufladbare Akku bis zu sechs Stunden durchhalten. Drei Geschwindigkeitsstufen gibt es insgesamt. Im Lieferumfang enthalten ist ein USB-Kabel, um den Nackenventilator wieder mit Saft zu versorgen.

Online ist der Nackenventilator nicht mehr verfügbar. Wer den Nackenventilator kaufen möchte, muss am Freitag vor Ort in eine Netto-Filiale. Regulär verlangt Netto 49,99 Euro. Beim Angebot können Käufer also 50 Prozent sparen.

Wer sich den Weg in die Netto-Filiale sparen will, kann alternativ bei Amazon zugreifen. Beim Onlinehändler gibt es eine ganze Reihe an Nackenventilatoren zu kaufen – zum Beispiel das Modell von AmyFei. Das kostet ebenfalls 24,99 Euro, soll laut Hersteller je nach Geschwindigkeitsstufe aber zwischen drei und acht Stunden für Abkühlung sorgen.

AmyFei Hals Ventilator, Mini USB der blattlose Halsventilator, 3fach einstellbarer USB Tragbare Hals Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.07.2023 14:26 Uhr

Das solltet ihr vor dem Ventilator-Kauf wissen:

Empfehlenswerte Ventilatoren

Zur Abkühlung in den eigenen vier Wänden ist so ein Nackenventilator natürlich zu schwach. Hier müssen waschechte Standventilatoren her, um für eine frische Brise zu sorgen. Empfehlenswerte Modelle, inklusive den Testsieger bei Stiftung Warentest, haben wir unserer Kaufberatung zusammengefasst:

