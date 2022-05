Sommerhitze, abgestandene Luft: Hitze kann sich negativ auf Gesundheit und Konzentration auswirken. Wir stellen euch in unserer Kaufberatung die besten Ventilatoren vor, die Wohnzimmer, Schlafräume und Home-Office ordentlich durchlüften.

Im Gegensatz zu einer Klimaanlage kann ein Ventilator die Raumtemperatur zwar nicht direkt senken, aber immerhin den Luftaustausch in Räumen erheblich verbessern. Durch den Luftstrom wird die Körperwärme abgeleitet, so entsteht ein Gefühl von Abkühlung auf der Haut.

Die besten Ventilatoren 2022: Alle Modelle im Überblick

Preis-Tipp Amazon-Bestseller Testsieger Standventilator Testsieger Tischventilator Testsieger Turmventilator Produkt Clatronic VL 3741 S Meaco Fan 1056P Rowenta Turbo Silence Extreme+ VU2730 Brandson 304996 Preis ca. 30 Euro ca. 170 Euro ca. 60 Euro ca. 80 Euro Vorteil Günstig Gute Leistung Gute Leistung Sehr leise Nachteil Wackeliger Standfuß Hoher Preis Höchste Stufe laut Reinigung schwierig Angebot Bei Amazon ansehen Bei Otto ansehen Bei Amazon ansehen Bei Amazon ansehen Preisvergleich idealo idealo idealo -

Amazon-Bestseller: Clatronic VL 3741 S

Vorteile

Vergleichsweise günstig

Neigungswinkel verstellbar, 3 Geschwindigkeitsstufen

Fernbedienung gehört zum Lieferumfang

Nachteile

Wackeliger Standfuß

Der Clatronic VL3741 S Standventilator ist ein beliebtes und preiswertes Modell auf Amazon (siehe Amazon-Bestseller-Liste). Die durchschnittliche Kundenbewertung liegt bei 4,3 von 5 Sternen (Stand: 17.05.2022). Der Standventilator bietet 3 Geschwindigkeitsstufen, einen verstellbarem Neigungswinkel und ein Sleep-Programm (verringert 30 Minuten nach dem Aktivieren die Leistung des Ventilators, damit dieser nicht die ganze Nacht auf Hochtouren läuft). Praktisch: Das Modell lässt sich mit der beiliegenden Fernbedienung steuern. Vereinzelt berichten Kunden über einen wackeligen Standfuß, die Rezensionen sind ansonsten aber positiv.

Standventilator: Meaco Fan 1056P

Vorteile

Gute Leistung

Leise

Vergleichsweise leicht (4,8 kg)

Nachteile

Hoher Preis

Testsieger bei Stiftung Warentest 2022 in der Kategorie „Standventilatoren“. Der Meaco 1056P wurde mit der Gesamtnote 1,8 („gut“) bewertet. Sehr gut ist die Geräuschentwicklung (Teilnote 1,5), die auf der niedrigsten Stufe nur 0,4 Sone beträgt.

Tischventilator: Rowenta Turbo Silence Extreme+ VU2730

Vorteile

Gute Leistung

Sehr leise

Nachteile

Höchste Stufe etwas laut

Testsieger bei Stiftung Warentest 2022 in der Kategorie „Tischventilatoren“. Mit der Gesamtnote 2,4 („gut“) konnte sich der Rowenta VU2730 vor die fünf direkten Konkurrenten platzieren, war allerdings auch das zweitteuerste Modell im Testfeld.

Bedienelemente des Rowenta Tischventilators Turbo Silence Extreme+ VU2730 (Bildquelle: Rowenta)

Mit 0,2 Sone auf niedrigster Stufe fast unhörbar leise, auf höchster Stufe mit 5,0 Sone dann aber doch etwas laut. Gut zu wissen: Der Hersteller verpflichtet sich, durchschnittlich 15 Jahre nach dem Kauf von Produkten alle technischen Ersatzteile für nahezu alle Produkte vorrätig zu halten (siehe Hersteller-Webseite). Auch das ist Nachhaltigkeit.

Testsieger Turmventilator: Brandson 304996

Vorteile

Sehr leise

Timer-Funktion und Schlafmodus

Fernbedienung dabei

Nachteile

Reinigung schwierig

Testsieger bei Stiftung Warentest 2022 in der Kategorie „Turmventilatoren“. Der Brandson 304996 Verdiente sich die Gesamtnote 2,0 („gut“) und konnte sich vor allem in den Punkten „Konstruktion und Sicherheit“ (Teilnote 1,3) und „Geräusch“ (Teilnote 1,4) von den Mitbewerbern im Testfeld absetzen.

Turmventilator von Brandson (Artikelnummer 304996): Der Stiftung-Warentest-Sieger ist teuer, aber dafür umfangreich ausgestattet und besonders leise im Betrieb (Bildquelle: Brandson Equipment)

Mit 0,1 Sone auf niedrigster Stufe extrem leise. Die Reinigung kann sich allerdings als etwas schwieriger erweisen, als bei einer klassischen Bauweise (siehe Standventilator oben).

Die besten Ventilatoren: So haben wir die Empfehlungen ausgewählt

Die in dieser Übersicht genannten Empfehlungen basieren auf eigenen Erfahrungen. Zudem wurden auch Nutzerwertungen in Onlineshops, sowie Urteile von Fachmagazinen berücksichtigt. Verwendete Quellen: Stiftung Warentest (Ausgabe 06/2020, 05/2022)

Unscheinbar und schlicht dekorativ: Ventilatoren gibt es auch als schicke Design-Objekte. (Bildquelle: Stadler Form)

Ventilator kaufen: Was muss ich beachten?

Richtig lüften will gelernt sein

Zum Thema Lüften hat der schweizerische Wetterexperte Jörg Kachelmann einige Takte zu sagen: „Kaufen Sie einen Ventilator oder mehrere. Lassen Sie sie laufen. Es passiert Ihnen nichts. Deckenventilatoren können nur bei niedriger Raumhöhe ungesund sein. Wenn Sie in beide Richtungen hinaus Fenster haben, immer alle öffnen, wenn Sie daheim sind. Geniessen Sie den angenehmen Wind.“

Die Grafik zeigt den Anteil der Befragten, die folgende Maßnahmen gegen die Hitze ergreifen (Bildquelle: Statista)

Vom weit verbreiteten Tipp die Fenster zu schließen, damit keine Hitze in die Wohnung eindringe, hält Kachelmann überhaupt nichts: „Es ist dunkelster Aberglaube, dass man Fenster schliessen soll, sobald es draussen wärmer ist als drin. Sie produzieren drin so viel Feuchtigkeit und Kohlendioxid bei stehender Luft, dass alles besser ist als das Elend, das Sie mit geschlossenen Fenstern produzieren.“

Also: Fenster auf, Ventilator an, Hitze geht weg. Ist eigentlich ganz einfach.

Stromverbrauch

Ein Ventilator kostet nicht nur Geld bei der Anschaffung, sondern verursacht auch danach noch Kosten aufgrund des Stromverbrauchs. Die Stiftung Warentest hat in der Ausgabe 05/2022 zur Messung folgendes Szenario verwendet: „An 90 Tagen im Jahr täglich zwei Stunden auf niedrigster Stufe, sechs Stunden in der Vergleichsstufe, zwei Stunden auf höchster Stufe und 14 Stunden im Standby.“ Als Preis pro Kilowattstunde wurden 34 Cent angesetzt.

Dabei wurden je nach Modell äußerst unterschiedliche Werte ermittelt. So kommt der Rowenta VU2730 (Testsieger Tischventilatoren) auf 9,17 Euro Stromkosten pro Jahr, der Meaco Fan 1056P (Testsieger Standventilatoren) auf nur 2,31 Euro pro Jahr. Der Bauhaus Proklima Buco macht sich mit über 16 Euro pro Jahr im Geldbeutel bemerkbar. Alles in allem akzeptable Werte – aber allein schon im Sinne der Umwelt sollte man beim Kauf einen Blick auf Angaben zum Stromverbrauch machen.

Funktionsumfang

Ventilatoren besitzen eine Vielzahl an Funktionen und Programmen. Umweltschonende Energiesparmodi, Sleep-Timer und viele weitere Features gehören zu den Eigenschaften eines gut ausgestatteten Ventilators. Manche Ventilatoren, wie beispielsweise einige Modelle von Dyson, verfügen zudem über die Eigenschaften eines Luftreinigers.

Manche Hersteller bieten Geräte an, die die Funktionen eines Ventilators mit denen eines Luftreinigers kombinieren. (Bildquelle: Dyson)

Lärmpegel

Ventilatoren variieren stark in ihrer Betriebslautstärke. Diese wird unterschiedlich angeben: Manche Hersteller nennen den „Schalldruckpegel“, der in der Einheit Dezibel (dB) gemessen wird. Die Stiftung Warentest hält sich stattdessen an die psychoakustische Maßeinheit „Sone“. Eine normale Unterhaltung (1 m entfernt) wird vom Menschen mit 1-2 Sone wahrgenommen, in Dezibel sind dann rund 40 - 60 dB messbar.

Preisschwankungen

Ein Blick auf das Preisvergleichsportal Idealo zeigt klar, dass Ventilatoren starken Preisschwankungen unterworfen sind. Je heißer das Wetter, desto höher die Nachfrage – und damit oft auch der Preis. In Extremfällen können bestimmte Modelle sogar ausverkauft sein oder bringen lange Lieferzeiten von mehreren Wochen mit sich. Im Winter kann man hingegen echte Schnäppchen machen. Deshalb: Einen Ventilator sollte man rechtzeitig kaufen, am besten schon vor der ersten großen Hitzewelle.