Wärmepumpen gelten als klimafreundliche Alternative zu Gas- und Ölheizungen. Doch Wärmepumpe ist nicht gleich Wärmepumpe. Es gibt verschiedene Ausführungen und eine davon macht Probleme. Der Klimawandel macht sich hier deutlich bemerkbar und setzt die Heizung im schlimmsten Fall außer Gefecht.

Grundwasser-Wärmepumpen fallen aus

Wer an Wärmepumpen denkt, der hat in erster Linie Luft-Luft-Wärmepumpen vor Augen, wie ihr sie oben im Bild seht. Doch es gibt auch andere Arten von Wärmepumpen, die nicht so verbreitet sind, weil der Einbau noch umfangreicher ist. Genau das ist bei Grundwasser-Wärmepumpen der Fall. Durch die immer gleichbleibende Temperatur des Grundwassers können solche Grundwasser-Wärmepumpen effizienter arbeiten und werden hin und wieder verbaut. Der Klimawandel sorgt nun aber für ein Problem: Der Grundwasserspiegel fällt und sorgt für Ausfälle.

Genau das soll einem Heizungsinstallateur aus München passiert sein. Vor 13 Jahren habe er sich für diese effiziente Grundwasser-Wärmepumpe entschieden und dafür 15 Meter tief in die Erde gebohrt. Wie sich jetzt zeige, habe das nicht ausgereicht. Der Grundwasserspiegel sei immer weiter gesunken, sodass die Wärmepumpe einfach ausgefallen sei (Quelle: BR).

Das Problem ist nicht nur in Bayern aufgetaucht, sondern auch in anderen Regionen Deutschlands wie in Baden-Württemberg und Niedersachsen. Auch dort sind Grundwasser-Wärmepumpen außer Betrieb gegangen, weil das Grundwasser immer weiter abgesunken ist. Gewarnt wurden die Kunden vor dem Einbau nicht von den Behörden. Wie sich der Grundwasserspiegel in den kommenden Jahren entwickeln würde, sei demnach schwer vorauszusehen.

Das müsst ihr über Wärmepumpen wissen:

Lohnt sich eine Wärmepumpe? Abonniere uns

auf YouTube

Besitzer steigt auf andere Wärmepumpe um

Der bayrische Heizungsinstallateur sei während des Ausfalls seiner Grundwasser-Wärmepumpe vorübergehend wieder auf seine Gasheizung umgestiegen. Diese hatte er im Gegensatz zu vermutlich vielen anderen Wärmepumpen-Besitzern nicht ausgebaut. Auf die Grundwasser-Wärmepumpe verlasse er sich nicht mehr. Stattdessen soll nun eine Luft-Luft-Wärmepumpe verbaut werden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.