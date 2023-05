Da sie als besonders effizient gilt, haben wir euch alles Wissenswerte über Funktion, Kosten und Stromverbrauch der Wasser-Wasser-Wärmepumpe zusammengefasst.

Es gibt verschiedene Arten von Wärmepumpen, die sich in ihrer Funktionsweise teilweise massiv unterscheiden. Dies hat jedoch ebenso Auswirkungen auf ihre Effizienz und die Anschaffungs- und Installationskosten für die jeweiligen Heizsysteme. Wie die Wasser-Wasser-Wärmepumpe funktioniert und wie sie sich in Bezug auf Kosten und Stromverbrauch schlägt, erfahrt ihr hier.

Auch wenn die Wasser-Wasser-Wärmepumpe als besonders effizient gilt, verspürt so manch ein Besitzer womöglich den Wunsch, seine Heizkosten weiter zu senken. Wie das garantiert nicht klappt, erfahrt ihr im Video.

Wie funktioniert eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe?

Die Wasser-Wasser-Wärmepumpe ist ebenfalls als Grundwasser-Wärmepumpe bekannt, da ihre Funktion auf Energiegewinnung aus dem Grundwasser basiert. Dafür befördert eine Brunnenpumpe das Wasser aus einer Tiefe von bis zu 20 Metern hinauf in die Wärmepumpe.

Die in der Flüssigkeit gespeicherte Wärme gelangt anschließend in das Kältemittel, das durch eine Sonde innerhalb des Gerätes fließt und infolgedessen in den gasförmigen Zustand übergeht. Ein Verdichter erhöht daraufhin den Druck auf das Gas, wodurch dessen Temperatur weiter ansteigt.

Dabei wird es schließlich heiß genug, um das Heizwasser über einen Wärmetauscher in ausreichendem Maße zu erwärmen. Das Kältemittel wird folglich wieder flüssig und kehrt zurück zur Sonde, um den Kreislauf zu schließen. Das durch diesen Prozess heruntergekühlte Grundwasser gelangt durch einen Schluckbrunnen wieder unter die Erdoberfläche.

Wie viel kostet eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe?

Während die Kosten für Betrieb und Wartung einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe vergleichsweise gering sind, ist ihre Anschaffung leider umso teurer. Denn bevor die tatsächliche Installation erfolgen kann, sind einige kostenintensive Prüfungen, Planungen und Genehmigungen hinsichtlich der örtlichen Grundwassermenge und -qualität erforderlich. Und auch die Kosten für die Bohrungen sowie den Brunnenbau sind nicht zu unterschätzen.

Für die Wasser-Wasser-Wärmepumpe selbst werden üblicherweise rund 8.000 bis 12.000 Euro fällig, wohingegen die Kosten für Genehmigungen, Bohrungen, Zubehör und Installation stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängen. Hier fallen schnell nochmal zwischen 14.000 und 23.000 Euro an. Gesamtkosten von mehr als 30.000 Euro sind folglich keine Seltenheit.

Wie hoch ist der Stromverbrauch einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe?

Im Vergleich zu anderen Wärmepumpen gilt die Wasser-Wasser-Wärmepumpe als besonders energieeffizient. Sie erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 500 Prozent. Unter optimalen Bedingungen kann sie daher aus nur einem Kilowatt Strom gleich fünf Kilowatt an Wärme erzeugen.

Bei einer jährlichen Heizleistung von 10.000 kWh verbraucht eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe also lediglich rund 2.000 bis 2.200 kWh. Geht ihr von einem Strompreis von 38 Cent pro kWh aus, so resultiert dies in etwa 760 bis 840 Euro an jährlichen Energiekosten. Wer einen speziellen Stromtarif für Wärmepumpen abschließt, kann nochmal bis zu 30 Prozent sparen und zahlt somit knapp 550 Euro pro Jahr.

