Das 49-Euro-Ticket ist an sich schon ein Preisknaller. Bundesweite Fahrten im Nah- und Regionalverkehr waren nie günstiger. Der ADAC beweist nun aber, dass es sogar noch günstiger geht. Der Autoclub verkauft das Deutschlandticket mit Rabatt. Zwei Einschränkungen gibt es aber.

Kurz-Trips ans Meer, ein Abstecher in Metropolen wie Hamburg oder München oder einfach für den Weg zur Arbeit: Das 49-Euro-Ticket hat den deutschen ÖPNV endlich bezahlbar und einfach gemacht. Wer aber noch ein bisschen mehr sparen möchte, kann zum neuen Angebot des ADAC greifen.

ADAC bietet 49-Euro-Ticket mit Rabatt an

Der Autoclub bietet das Deutschlandticket jetzt auch in der eigenen Trips-App an. Zum Start gewährt der ADAC 10 Euro Rabatt. Wer sich das 49-Euro-Ticket in der ADAC-App kaufen möchte, zahlt nur 39 Euro statt 49 Euro (Quelle: ADAC).

Zwei Einschränkungen gibt es aber: Der Rabatt gilt nur für den ersten Monat. „Alle weiteren Tickets der Folgemonate sind dann wie üblich für 49 Euro pro Monat zu haben“, schreibt der ADAC. Zweite Einschränkung ist das begrenzte Kontingent.

Denn nur für die ersten 5.000 Bestellungen gibt es den reduzierten Preis im ersten Monat. Wer sich die 10 Euro Rabatt also sichern will, sollte nicht allzu lange zögern.

Wie bei allen ADAC-Angeboten gilt der Rabatt natürlich nur für Mitglieder des Autoclubs. Wer kein ADAC-Mitglied ist, schaut also in die Röhre.

„Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und mit dem Deutschland-Ticket wird diese Option für viele Menschen preiswerter. Deshalb unterstützt der ADAC das Angebot“, erläutert ADAC-Präsident Christian Reinicke den Hintergrund zur Aktion.

Die Trips-App vom ADAC ist für das iPhone und Android-Smartphones erhältlich:

ADAC Trips ADAC e.V.

Trips-App vom ADAC bietet personalisierten Reiseführer

Die Trips-App ersetzt seit 2020 die ADAC-Tourset-App. Neben der Integration des Deutschlandtickets bietet die Trips-App unter anderem einen personalisierten Reiseführer mit Endecker-Funktion, eine 14-Tage-Wettervorhersage und einen Offline-Modus zum Sparen von Datenvolumen.