Sommerhitze: Diese coolen Tipps und Gadgets helfen

Bei Hitze: Fenster auf oder Fenster zu? Nun, Experten raten ganz klar zu geschlossenen Fenstern, zumindest wenn es draußen wärmer ist als drinnen. „Schließen Sie in der heißesten Zeit die Fenster, damit die warme Luft nicht in die Wohnung vordringt“, so der Ratschlag aus der Apotheken Umschau. Aber …