Für Harry-Potter-Fans: Der sprechende Hut mit Soundstein von LEGO jetzt vorbestellen

Der sprechende Hut steckt die Schüler in die verschiedene Häuser im Harry-Potter-Universum. Findet euer Haus mit dem neuen LEGO-Set heraus.

Stellt euch vor, Teil von Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw oder Hufflepuff zu sein. Dies wird mit dem neuen LEGO-Sets des Sprechenden Huts (Produktnummer 76429) Wirklichkeit. Das Set ist ab dem 01. März 2024 bei Proshop erhältlich. Ein integrierter Soundchip erweckt den Hut zum Leben, indem er nicht nur euer Haus in Hogwarts verkündet, sondern auch das aus den Harry-Potter-Filmen bekannte Hutlied spielt. Das Set, bestehend aus 561 Teilen, beinhaltet neben einer Harry-Potter-Figur auch die notwendigen Batterien, damit ihr den Hut unmittelbar nach dem Aufbau in Aktion erleben könnt. Die fertige Konstruktion beeindruckt mit einer Höhe von 24 cm. Der Durchmesser beträgt 19 cm. Das Set eignet sich aufgrund der Kleinteile nicht für Kinder unter drei Jahren.

Anzeige

Unsere Kollegen von kino.de zeigen euch in ihrem Video, welcher Harry-Potter-Charakter ihr aufgrund eures Sternzeichens seid:

Dein Sternzeichen verrät: Welcher Harry Potter-Charakter bist du?

Darum lohnt sich der Kauf des LEGO-Sets

Mit dem LEGO-Set des Sprechenden Huts aus der Welt von Harry Potter könnt ihr nicht nur herausfinden, zu welchem Haus ihr gehört, sondern euch auch auf stundenlangen Spaß beim Zusammenbauen von 561 Teilen freuen. Nach der Fertigstellung wird der 24 cm hohe Hut zu einem beeindruckenden Dekorationsobjekt in eurem Raum. Ein unverzichtbares Sammlerstück für Fans der Zaubererwelt.

Anzeige

Zieht den Hut auf und überlasst ihm die Entscheidung, in welches Haus ihr am besten passt. Das Ensemble wird durch eine Harry-Minifigur ergänzt, die einen kleineren Sprechenden Hut präsentiert. Beachtet, dass das Set ab dem 01. März 2024 im Handel verfügbar sein wird, also zögert nicht und bestellt es rechtzeitig vor, bevor es ausverkauft ist. Für 77,93 Euro inklusive Mehrwertsteuer ist es bei Proshop erhältlich. Sollte es dort ausverkauft sein, bietet LEGO selbst die Möglichkeit, es für 99,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer vorzubestellen.

Anzeige

Falls ihr leidenschaftliche Fans der Harry-Potter-Reihe seid, ist das LEGO-Set des Sprechenden Huts (Produktnummer 76429) ein absolutes Muss für euch. Ausgestattet mit einem Soundchip, weist er euch eurem Hogwarts-Haus zu. Zudem macht seine Dimension von 19 x 24 cm (B x H) ihn zu einem idealen Ausstellungsobjekt.

In unserem Quiz verraten wir euch, welches Haus ihr in dem Spiel Hogwarts-Mystery wählen solltet:

Welches Haus solltest du in Harry Potter: Wizards Unite wählen?

+++Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.+++