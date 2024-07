Für 49,99 Euro: Aldi verkauft ein Gerät, das ganz neue Einblicke ermöglicht

Kleines ganz groß: Ein digitales Mikroskop verwandelt den Alltag in ein Abenteuer und ermöglicht ganz neue Einblicke. Bei Aldi ist ein digitales Mikroskop mit 500-facher Vergrößerung jetzt zum Sparpreis erhältlich. Im Gegensatz zu anderen Mikroskopen bietet es einen entscheidenden Vorteil.

Aldi verkauft ein digitales Mikroskop mit viel Rabatt

Münzen, Insekten, Blätter und vieles mehr: Mit einem digitalen Mikroskop wird jeder zu einem Entdecker. Für 49,99 Euro (jetzt bei Aldi ansehen) gibt es bei Aldi aktuell ein digitales Mikroskop von Maginon – satte 66 Prozent günstiger als der UVP. Der Versand schlägt mit 5,95 Euro zu Buche.

Digitales Mikroskop von Maginon Bis zu 500-fache Vergrößerung am Gerät und bis 1000-fache Vergrößerung am Computer. Eingebauter 2.000-mAh-Akku zum mobilen Einsatz. Mit 4,3-Zoll-LCD-Bildschirm. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.07.2024 14:32 Uhr

Das Maginon DM-400 eröffnet faszinierende Einblicke in die Welt des Kleinen. Mit einer 500-fachen Vergrößerung am Gerät lassen sich Insektenflügel, Blütenpollen oder alte Münzen in beeindruckenden Details erkunden. Angeschlossenen an einem Computer gibt es sogar eine 1.000-fache Vergrößerung.

Der 4,3-Zoll-LCD-Bildschirm ermöglicht eine bequeme Beobachtung, während die höhenverstellbare Halterung für präzises Fokussieren sorgt. Die Positionierung von Proben erleichtert der Objekthalter auf der Basis.

Dank des eingebauten 2.000-mAh-Akkus kann das digitale Mikroskop auch problemlos für Outdoor-Untersuchungen genutzt werden. Viele andere digitale Mikroskope können da nicht mithalten. Mit einem Gewicht von nur 430 Gramm und kompakten Abmessungen ist das Mikroskop zudem leicht zu transportieren.

Die acht integrierten LEDs mit stufenlos einstellbarer Helligkeit garantieren optimale Ausleuchtung – sei es beim Betrachten feiner Platinen-Strukturen oder zarter Blattadern.

Fotos und Videos können auf einer microSD-Karte gespeichert werden, was besonders praktisch für die Dokumentation von Naturbeobachtungen ist. Im Lieferumfang enthalten ist die Speicherkarte allerdings nicht.

Für wen lohnt sich das digitale Mikroskop bei Aldi?

Das Maginon DM-400 ist ein praktisches Digital-Mikroskop für Hobbyforscher und wissbegierige Schüler und Studenten, die die Welt im Kleinen entdecken wollen. Mit bis zu 1.000-facher Vergrößerung und kompaktem Design eignet es sich für vielfältige Einsätze, auch wenn die fehlende microSD-Karte und der begrenzte Akku bei längeren Outdoor-Forschungen Grenzen setzen könnten. Für den Preis kann man aber nicht meckern.

