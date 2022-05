Das Wetter wird stetig besser und somit hat man immer mehr Gelegenheiten, um zu grillen. Wenn euch der passende Gasgrill für ein schönes Grillvergnügen fehlt, könnt ihr beim Globus-Baumarkt aktuell ein kleines Schmuckstück von Weber günstiger kaufen. Es handelt sich um den Weber Q 3000, der zum absoluten Bestpreis angeboten wird.

Globus verkauft Weber-Gasgrill für 429 Euro

Weber bietet eine große Auswahl von Gasgrills an. Man bekommt kleine und mobile Modelle, aber auch richtig große Monster-Gasgrills mit vielen Brennern. Der Weber Q 3000 ist genau in der Mitte angesiedelt. Er erinnert optisch an die mobilen Gasgrills, ist aber etwas größer, hat zwei Brenner zur Verfügung und einen fest montierten Grillwagen unter sich, auf dem er eine angenehme Arbeitshöhe erreicht. Zudem sind zwei Ablageflächen vorhanden, auf denen man Grillgut und anderes Zubehör ablegen kann. Aktuell gibt es dieses Modell im Globus-Baumarkt für nur 429 Euro im Angebot (bei Globus anschauen). Es fallen keine Versandkosten an.

Andere Händler wie Obi verlangen mit 500 Euro deutlich mehr. Als der Gasgrill auf den Markt kam, musste man noch 649 Euro bezahlen. Der Preisverfall ist also schon spürbar, was bei Weber-Gasgrills keine Selbstverständlichkeit ist. Hier bekommt man zudem ein echtes Premium-Modell, das auf jeden Balkon oder jede Terrasse passen sollte und man trotzdem viel Grillgut darauf zubereiten kann.

Welche Vorteile ein Gasgrill bietet:

Für wen lohnt sich der Kauf dieses Weber-Gasgrills?

Im Grunde für alle, die einen nicht zu großen, aber trotzdem qualitativ sehr hochwertigen Gasgrill suchen, der nicht zu viel kostet. 429 Euro sind natürlich trotzdem eine Stange Geld, doch man bekommt hier auch Weber-Qualität und optional viel Zubehör. Eine Schutzhülle sollte man sich in jedem Fall noch gönnen, um den Gasgrill vor Wettereinflüssen zu schützen. Ansonsten bekommt man mit diesem Gasgrill alles, was man braucht, um anständig grillen zu können.