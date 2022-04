E-Bikes und Pedelecs werden immer beliebter. Gerade jetzt zum Sommerstart denkt der eine oder andere sicher über die Anschaffung nach. Der Baumarkt Globus macht es einem da etwas leichter und bietet eine Mountainbike-Version zum Bestpreis an. Wir verraten, warum sich der Deal lohnt.

E-Bike zum Bestpreis bei Globus

Der Sommer naht, und mit ihm die angenehmen Temperaturen, zu denen wieder vermehrt gern geradelt wird. Wer dabei etwas flotter in der Stadt unterwegs sein will oder etwas Unterstützung im ländlichen, hügeligen Gelände möchte, schaut sich am besten unter E-Bikes und Pedelecs um.

Der Baumarkt Globus hat generell ein solides Angebot an Fahrrädern im Sortiment. Jetzt ist darunter auch ein Pedelec, welches zum historischen Bestpreis zu bekommen ist. Das Zündapp E-Bike MTB Z801 ist gerade von 1.399 Euro auf nur noch 888 Euro reduziert. Ihr spart also stolze 36 Prozent, das Angebot gilt allerdings nur kurze Zeit.

Wie gut ist das Pedelec bei Globus?

Das Zündapp MTB Z801 ist ein Mountainbike mit einer Rahmenhöhe von 48 cm. Die Laufradgröße beträgt 27,5 Zoll und ist für Personen mit mit einer Körpergröße zwischen 170 und 190 cm am besten geeignet.

Es wurde ein Radnabenmotor am Hinterrad verbaut, der mit 250 Watt Leistung beim eigenen Treten unterstützt und für ein flinkes Vorankommen von bis zu 25 km/h und bis zu 125 km Reichweite sorgt. Der Rahmen ist aus Aluminium und versteckt den Akku komplett im Unterrohr.

Wer einmal keine elektrische Unterstützung benötigt, kann auf manuelles Bedienen und einen Kettenantrieb mit 21 Gängen zurückgreifen. Verbaut wurde ein Shimano-Tourney-Schaltwerk welches mit einem Shimano-Tourney-Schalthebel bedient wird. Per Display kann das Unterstützungslevel angewählt werden, welches außerdem die wichtigsten Fahrdaten anzeigt.

