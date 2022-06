MediaMarkt veranstaltet vom 05. bis 12. Juni 2022 die Google Week. Dort könnt ihr euch diverse Produkte vom Smart Speaker bis zum Pixel-Handy mit starken Rabatten sichern.

Diese Woche solltet ihr euch nicht entgehen lassen: Anfang Juni gibt es verschiedene Google-Produkte wie Smartphones, Smart-Displays und Lautsprecher zu Top-Preisen. Wir haben euch die besten Produkte und Angebote herausgesucht, bei denen ihr am meisten sparen könnt.

Google Pixel 6

Ihr sucht ein hochwertiges Smartphone zum Mittelklasse-Preis? Dann seid ihr hier an der richtigen Adresse. Mit solider Performance bei 8 GB Arbeitsspeicher sowie 50-MP-Kamera weiß das Google Pixel 6 zu überzeugen. Darüber hinaus garantier Google insgesamt 5 Jahre Update-Support. Das Google Pixel 6 ist in den Farben Stormy Black, Sorta Seafoam sowie Kinda Coral erhältlich. Mehr zum Handy erfahrt ihr im GIGA-Video:

Features des Pixel 6

128 GB Speicher

8 GB RAM

6,4-Zoll-Display (FHD+ OLED mit 90 Hz)

Kamera: 50 MP (Rückkamera) + 8 MP (Frontkamera)

Google Pixel 6 128 GB Sorta Seafoam Dual SIM Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.06.2022 07:47 Uhr

Google Pixel 6 Pro

Der größere Bruder vom Google Pixel 6 legt dann noch einmal einen Zahn zu: Mit 12 GB RAM, einem etwas größerem Display mit 120 Hz, schärferer Front- und einer zusätzlichen Kamera mit 4× optischem Zoom braucht sich dieses Modell erst nicht zu verstecken. Das Google Pixel 6 Pro wird euch in den Farben Stormy Black, Cloudy White und Sorta Sunny angeboten.

Features des Pixel 6 Pro

128 GB Speicher

12 GB RAM

6,7 Zoll Display (QHD+ LTPO-OLED mit 120 Hz)

Kamera: 50 MP (Rückkamera) + 11,1 MP (Front)

Google Pixel 6 Pro 128 GB Sorta Sunny Dual SIM Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.06.2022 09:16 Uhr

Google Nest Hub (2. Generation) Smart Display

Jederzeit Smart-Home-Produkte per Sprachbefehl steuern, Google nach Fakten (Wetter, Verkehr und vieles mehr) fragen, das kann man mit den Smart Speakern von Google. Der Nest Hub ist eines der besten Produkte in diesem Bereich, denn dank des selbstdimmenden Displays kann man ihn auch zur Steuerung von Licht und Wärme per Touchscreen nutzen, er fungiert als smarter Bilderrahmen, zeigt Termine an, spielt Musik ab und kann für Bildtelefonie genutzt werden. Leichte Abstriche sind beim Klang zu machen, doch dafür punktet das smarte Display mit seinen vielen Funktionen. Erhältlich in den Farben Carbon und Rock Candy.

Features des Google Nest Hub

Display: 7-Zoll-Touchscreen

Bluetooth 5.0

kompatible Betriebssysteme: Android, iOS

Sprachsteuerung

Google Nest Hub (2. Generation) Smart Display in Carbon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.06.2022 07:11 Uhr

Google Nest Mini

Ein weiterer smarter Vertreter in dieser Liste ist der Nest Mini, der dank Google Assistant auch auf eure Sprachbefehle hört. Ähnlich wie beim Nest Hub könnt ihr via Stimme Wetter, Nachrichten, Kalender abfragen und natürlich Musik hören – bloß eben ohne Display. Per Voice Match erkennt der Lautsprecher eure Stimme und ihr könnt hiermit vorab einstellen, auf welche Stimmen der Speaker reagiert. Auch hier ist es möglich, diesen mit anderen smarten Geräten zu verbinden und als Steuerzentrale zu nutzen.

Features des Google Nest Mini

kompatible Betriebssysteme: Android, iOS

integrierter Sprachassistent

Sprachsteuerung

Gewicht: 181 g

Google Nest Mini Smart Speaker in Carbon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.06.2022 07:44 Uhr

