Kostenlose Kindle-Bücher: Mafialeiche, künstliche Intelligenz, Rodeoreiterin, Seniorenfitness & Wer-Löwen

Heute gibt es bei den Thermen fließende Übergänge: Fantasy-Romane mit Romanzen-Touch, eine Liebesgeschichte mit Horroreinschlag… Außerdem unter den kostenlosen Kindle-E-Books des Tages: Seniorenfitness ohne Muckibude, Löwenwandler mit Sexspielzeugen, Rocker, Adelige und Traumwandler.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Thriller, Krimis, Mörder, Spannung

Hot Pursuit - 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 10:38 Uhr

Ein unterhaltsames Wochenende auf einer Hochzeit in Denver nimmt für Anna Scott eine bizarre Wendung, als die Polizei aufgrund eines anonymen Hinweises ihren Mietwagen stoppt - mit einer Leiche im Kofferraum, die einem Mafia-Clan zugeordnet werden kann. Die Polizei und der Gangsterboss sind sich nicht einig, ob Anna unschuldig ist oder nicht.

Jake Griffin ist Teil einer verdeckten Ermittlung gegen den kriminellen Moretti-Clan und erhält den Auftrag, Anna Scott zu finden und gegebenenfalls zu töten. Doch er kann nicht aufhören, an sie zu denken und riskiert alles für sie. Die größte Gefahr ist jedoch, ihr die Wahrheit zu sagen.

Achtung: Dieses Buch ist der erste Teil einer vierteiligen Serie und endet mit einem Cliffhanger.

Endstation Dunkelwalde: Ein Thriller voller Action und spannender Wendungen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 09:44 Uhr

Ein ungewöhnlicher Ermittler, ein Mord und jede Menge Ärger. In diesem packenden Thriller versucht ein hartnäckiger Ex-Soldat gegen alle Widerstände einen Mord aufzuklären. Doch zwischen Skinheads, organisiertem Verbrechen und zwielichtigen Beamten wird ihm das Leben schwer gemacht. Gemeinsam mit einer örtlichen Journalistin begibt er sich auf die Suche nach der Wahrheit, doch ihre Nachforschungen stoßen auf viele Hindernisse. Während düstere Machenschaften ans Licht kommen, gerät Steiner immer tiefer in einen Strudel aus Lügen und Gewalt. Die Auseinandersetzung wird persönlich und in Dunkelwalde steht für einige Beteiligte Endstation.

FAKE TRUTH: Das Ende der Wahrheit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 09:47 Uhr

Christoph Lang, ein gewöhnlicher Lehrer aus Berlin-Spandau, wird eines Tages unerwartet mit einer schockierenden Entdeckung konfrontiert: Vier seiner Schüler haben ihre Hausaufgaben von einem intelligenten Chatbot schreiben lassen. Diese Enthüllung wirft ihn aus der Bahn und öffnet ihm die Augen für die fortschreitende Entwicklung selbstlernender Programme. Während sein Interesse für das Thema erwacht, bahnt sich bereits eine gesellschaftliche Krise an, die droht, alles zu zerreißen.

Zerrissen: Ein Bad Boy MC Dark Romantik Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 10:31 Uhr

Zu jung für mich. Zu unschuldig. Aber verdammt gutaussehend. Was blieb mir anderes übrig? Sie wollte mich. Ich wollte sie. Doch die Dinge waren nie einfach für uns. Geheimnisse konnten gehütet werden. Doch dann holte meine Vergangenheit mich ein. Etwas in mir änderte sich, als sie mir genommen wurde. Kann sie die Bestie zähmen? Oder wird sie von ihr zerstört? Es ist an der Zeit, es herauszufinden.

Witz, Humor & schräge Typen

Entschuldigt das Hauspersonal! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 10:17 Uhr

Laurenz und Esther von Mühlstein haben nicht nur mit den üblichen Zweifeln an ihrem Adelsstatus zu kämpfen - nein, sie müssen sich auch noch mit einem rebellierenden Butler, einer unheilvoll verliebten Köchin und einer Haushälterin herumschlagen, die lieber „Friends“ schaut, als den Hausfrieden zu wahren. Und das alles ausgerechnet an dem Samstag, an dem sie nach einer Ewigkeit endlich wieder eine Gesellschaft geben wollen! Die Zeichen stehen definitiv auf Sturm - aber wird es ihnen gelingen, die Katastrophe abzuwenden?

Liebe, Romantik, Herz, Drama

Und plötzlich leuchtet die Nacht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 09:48 Uhr

Allie wird seit Wochen von einem düsteren Traum geplagt, seit sie ein altes Medaillon gefunden hat. Als sie auf der Hochzeit ihrer besten Freundin Caleb trifft, ahnt sie nicht, dass er ihre große Liebe sein könnte. Doch ihre Romanze wird zur Gefahr, als ein besessenes Fan-Girl Allies Leben bedroht. Auf der Flucht nach London geraten sie in ein gefährliches Netz aus Familiengeheimnissen, das sie zu entwirren versuchen, um ihre Liebe zu retten.

The Royals: Die Komplette Serie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 09:53 Uhr

In meiner Familie wurde schon immer mit dem Feuer gespielt.

Doch dieses Mal haben wir uns zu weit vorgewagt. Als charmante Royals verbergen wir uns hinter unseren unerschütterlichen Masken. Emotionen sind uns verwehrt. Wir sind das korrupte Aushängeschild von Katantia. Hier ist kein Raum für Fehler. Unsere Machtspielchen gehen weit über Sex, Geld und Verrat hinaus. Wer wird als Sieger aus diesem skandalösen Geschwisterwettbewerb hervorgehen? Werden wir den Sturm überstehen oder an seinen Konsequenzen zerbrechen?

Achtung! Dunkle Themen voraus.

Acht Sekunden Serie Santa Rosa dos Ventos 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 09:58 Uhr

Das Land der kleinen Stadt Santa Rosa dos Ventos steckt voller Überraschungen, und für Maria Amália Campelo ist es keine Ausnahme. Sie ist eine leidenschaftliche junge Frau, die auf einem der Bauernhöfe der Region aufgewachsen ist. Der Umgang mit Pferden und Ochsen ist für sie alltäglich, und ihr einziger Traum ist es, als erste Frau am Peão de Boiadeiro in Barretos teilzunehmen und unter den Männern zu siegen. Trotz zahlreicher Hindernisse, wie der fehlenden Unterstützung ihres Vaters, ihrer Gefühle für ihre beste Freundin und der Verachtung eines überheblichen Pfandleihers, ist sie fest entschlossen, mit unerschütterlichem Mut ihren Traum zu verwirklichen. Sie ist entschlossen, der Welt zu zeigen, dass sie mehr ist als nur ein Mädchen mit Lasso und Stiefeln.

Endurance - Ein Feind zum Verlieben Sport-Liebesroman (Harris-Brüder-Reihe 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 10:11 Uhr

Tanner Harris, der Fußball-Casanova, ist berüchtigt dafür, dass er alle Damen Londons um den Finger wickelt - doch die hinreißende Neonatalchirurgin Dr. Belle Ryan ist für ihn wie ein rotes Tuch. Als er von den Paparazzi erwischt wird - splitterfasernackt und mit seinem besten Stück in der Hand - ist ausgerechnet sie diejenige, die er um Hilfe bitten muss.

Belle dachte einst nach einem flammenden Flirt mit Tanner, dass dieser rauflustige Bär von einem Kerl perfekt wäre, um gemeinsam Stress abzubauen. Doch er hat sie kalt abblitzen lassen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Seitdem verabscheut sie ihn förmlich. Aber als er in Not ist, lässt sie ihn nicht im Stich - nur um sich kurz darauf selbst mitten in den Klatschspalten wiederzufinden. Ach, das Leben ist voller komischer Wendungen, nicht wahr?

Fantasy, Mystery, Horror & Science-Fiction

Der Traumwanderer: Chroniken von Schatten und Licht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 10:06 Uhr

Willkommen in „The Dreamwalker“, wo Träume Schicksale formen und Prophezeiungen enthüllen. In Lagos, Nigeria, entdeckt die 16-jährige Lila eine Welt voller Wunder und Gefahren. Ihre Fähigkeit, in Träume einzudringen, führt sie zu dem Traumwandler Kofi und der Rebellin Zara. Sie kämpfen gegen eine finstere Macht unter Malik. Im Rennen gegen die Zeit muss Lila ihr Schicksal enträtseln und sich einem finalen Kampf stellen. Wird sie den Schatten des Albtraums besiegen?

ERABADUL: Tagebuch eines Aufschneiders Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 10:21 Uhr

In dieser Erzählung findet sich ein unerwarteter Aufstieg: Ein Diener eines mächtigen Nekromanten wird plötzlich zum Verwalter des düsteren Anwesens seines Herrn befördert. Die neu gewonnene Macht steigt ihm zu Kopf, und ehrgeizige Ambitionen treiben ihn an, nach einer Krone zu streben. Doch dieser Auftakt zu einem aufregenden Abenteuer stellt Tornwart, den ehemaligen Lakai, vor eine Reihe tödlicher Gefahren, vermeintlicher Freuden und sinnlicher Verführungen. Während seiner Reise begegnet er neuen Gefährten, erbitterten Widersachern und allerlei Unrat, den er geschickt für seine eigenen Zwecke zu nutzen versucht.

Wandler auf Abwegen (High Country Shifters 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 10:34 Uhr

Malik und Cavon, erfahrene Kämpfer und Löwenwandler, gönnen sich eine Auszeit vom Wolfswandler-Konflikt in Anterra. In Spirit, Colorado, begegnen sie der lebenslustigen Amy Thornton und spüren sofort eine Anziehungskraft.

Malik bringt jungen Wandlern das Kämpfen bei, während der ehrgeizige Bogenschütze Cavon ihre Fähigkeiten ergänzt. Amy ist fasziniert von ihrer Stärke und Selbstbeherrschung, doch sie zögert, sich auf eine Beziehung mit Wandlern einzulassen.

Als Malik und Cavon Sexspielzeuge ins Spiel bringen, steht Amy vor der Entscheidung, ihre Grenzen zu überschreiten. Sie mögen im und außerhalb des Bettes alles sein, was sie will, aber wird sie einen Platz in ihrem Leben behalten, wenn der Urlaub endet?

Dämonen in Meinem Bett: Eine sehr böse Junge Dark Romance HorrorGeschichte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 10:28 Uhr

Manchmal ist die Flucht die einzige Option, und manchmal fühlt es sich an, als ob man damit etwas Böses tun würde.

Mit allen Beweisen, die ich brauchte, nahm ich meine Kinder und verließ meinen lügenden, betrügerischen Mann. Wir zogen weit weg, in der Hoffnung, das Landleben würde mir helfen, über den Verlust meiner Ehe hinwegzukommen.

Aber ich hatte mich geirrt. Etwas stimmte nicht in unserem neuen Zuhause.

Vielleicht ist das der Grund, warum ich meinen nichtsnutzigen, betrügerischen Ehemann zurückließ.

Selbst er konnte das Böse nicht fernhalten. Und ich war mir nicht sicher, ob ich es überhaupt wollte. Oder was das für mich und meine Kinder bedeuten würde.

Libellenfrühling Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 10:23 Uhr

Als seine Schwester Mia unter mysteriösen Umständen in ein Koma fällt, ist Julien zutiefst verstört. In seinem Kopf keimt eine Idee auf, die ihn nicht mehr loslässt: Dieses Mädchen kann nicht Mia sein. Ihr Gesicht ist blass, ihre Haare zerzaust, und ihre Augen scheinen jegliche Lebendigkeit verloren zu haben. Julien ist überzeugt: Der Wald hat Mias Seele genommen und diese leere Hülle zurückgelassen. Doch was ist wirklich geschehen? Und welche Geheimnisse verbirgt der Wald noch?

Funken (Flammentanz 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 10:25 Uhr

Ein gefühlvoller Fantasy-Roman mit einem Hauch Erotik

Inea führt ein scheinbar normales Leben, doch ihre Welt beginnt sich zu verändern, als sie beginnt, Dinge wahrzunehmen, die anderen verborgen bleiben. Als ob das nicht genug wäre, trifft sie auch noch auf einen Mann, der eine geradezu beängstigende übernatürliche Anziehungskraft auf sie ausübt.

Fitness & Gesundheit

Fitnessübungen für Senioren Einfache Übungen für zu Hause zur Verbesserung von Kraft, Gleichgewicht und Energie (Trainingseinheiten für Männer und Frauen über 60) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 10:00 Uhr

Sind Sie ein Senior, der erkennt, dass eine bessere körperliche Verfassung erstrebenswert ist, sich aber fragt, wie man dies sicher und einfach im Alter erreichen kann? Dann lesen Sie weiter...

Haben Sie Schwierigkeiten, einen Spaziergang zu machen, Ihre Enkelkinder hochzuheben oder einfache Aufgaben im Haushalt zu erledigen? Müssen Sie sich Gedanken darüber machen, ob Sie sich eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder teure Trainingsgeräte leisten können? Machen Sie sich Sorgen um den Erhalt Ihrer Unabhängigkeit?

Viele Senioren stellen sich diese Fragen - und wir haben die Antworten! Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie auch ohne Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio oder teure Geräte einfache Übungen zu Hause durchführen können.

Entzündungshemmende Ernährung XXL Das große Kochbuch mit leckeren und gesunden Rezepten! Inkl. Farbfotos & 14 Tage Ernährungsplan Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 10:02 Uhr

Entdecken Sie die Welt der entzündungshemmenden Ernährung mit unserem Kochbuch „Entzündungshemmende Ernährung Kochbuch XXL“. Neben köstlichen Rezepten bietet dieses Buch wertvolle Einblicke in die gesundheitsfördernde Wirkung einer entzündungshemmenden Ernährung.

Mit sorgfältig ausgewählten Rezepten laden wir Sie ein, Ihre Ernährung auf eine neue Ebene zu bringen. Jedes Rezept ist nicht nur köstlich, sondern auch entzündungshemmend. Die klare Struktur und einfache Anleitungen machen das Kochen auch für Anfänger zum Vergnügen. Das Buch enthält beeindruckende Farbfotos, die nicht nur den Gaumen, sondern auch die Augen erfreuen und die Zubereitung erleichtern.

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Sobald er sieht (Ein Claire King FBI-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 10:13 Uhr

FBI Special Agent Claire King stirbt während der Verfolgungsjagd nach einem Mörder – und wird kurz darauf wiederbelebt. Doch sie kehrt verändert zurück. Dunkle Bilder erscheinen vor ihren Augen, begleitet von einer neuen Fähigkeit – Visionen, die sie auf die Spur eines Serienmörders führen. Doch ihre Visionen sind vage und undurchsichtig, und Claire erkennt schnell, dass sie entweder helfen werden, den Fall zu lösen, oder sie direkt in die Falle des Mörders führen könnten.

Verschleppt: Ein Sara Cooper Roman (1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 09:19 Uhr

Achtung: Die meisten der 18 „Sara-Cooper-Romane“ sind heute kostenlos – ihr findet sie hier.

Vier Kinder sind spurlos verschwunden – doch das ist erst der Anfang. Detective Sara Cooper setzt alles aufs Spiel: ihr Leben, ihre Familie, ihre Integrität. Als sie der brutalen Realität ins Auge sieht, scheint Rettung aussichtslos.

Sara Cooper, Chefermittlerin bei der Polizei in San Diego, steht vor einer Serie von Entführungsfällen. Ohne jegliche Spur scheint die Situation außer Kontrolle zu geraten, besonders als eine Leiche auftaucht. In einem nervenaufreibenden Wettlauf gegen die Zeit muss Sara sich ständig neuen Wendungen stellen. Bald weiß sie nicht mehr, wem sie vertrauen kann und welcher Spur sie folgen soll. Ein perfides Spiel wird gespielt, bei dem Sara keine Siegeschance zu haben scheint.

Muraceks Katzen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 09:12 Uhr

Im Wiener Wahlkampf steht die wachsende Katzenpopulation im Fokus. Doch für Chefinspektor Juri Muracek, Allergiker gegen Katzenhaare, wird die Lage unerklärlich, als fünf Selbstmorde in drei Tagen auftreten. Seine einzige Spur: Alle Opfer stammen aus dem ersten Bezirk und hatten ungewöhnlich große Katzen.

Gleichzeitig recherchiert die junge Journalistin Pia Cante das mysteriöse Verschwinden aller Katzen aus demselben Bezirk. Zuerst vermutet sie erneute Voodoo-Rituale wie in der Vergangenheit. Zusammen mit ihrem Freund, einem Biochemiker, stößt sie auf ein wahnwitziges Tierversuchsexperiment mit unvorhersehbaren Nebenwirkungen. Offizielle Stellen und Politiker bestreiten jegliche Kenntnis solcher Experimente. Die Selbstmorde nehmen zu. Muracek und Pia schließen sich zusammen, um gegen die Verantwortlichen anzutreten.

Das Schicksal der Templer - Episode I: Verborgene Schätze Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 09:00 Uhr

Herbst 1315 - Edinburgh/Schottland:

Der ehemalige Templer-Commander Sir Walter of Clifton hütet im Auftrag des Hohen Rates ein gewaltiges Geheimnis, dessen Enthüllung die Welt ins Chaos stürzen könnte. Getarnt als Bettelmönche in der Bruderschaft des Heiligen Andreas, riskieren er und seine Brüder Kopf und Kragen, um den größten Schatz der Templer vor ihren Feinden zu schützen.

Herbst 2005 - Crypto City/Maryland/USA:

Agent Jack Tanner der NSA kehrt aus dem Heiligen Land des Jahres 1153 in die Gegenwart zurück, ohne den Timeserver zu verwenden. Die Templer müssen ein weitaus größeres Geheimnis gehütet haben, als angenommen. Tom Stevendahl wird von seinen amerikanischen Auftraggebern in den vorzeitigen Ruhestand versetzt, doch er ist entschlossen, seine Forschung fortzusetzen und seine vermisste Verlobte aus dem Mittelalter zu retten.

Herbst 1315 - Breidenburg/Eifel:

Hannah und Gero von Breydenbach kehren durch ein Wunder ins Jahr 1315 zurück und finden sich auf der Burg seiner Vorfahren wieder. Als Gero einen Grafentitel erhält, scheint ihr Traum wahr zu werden. Doch die Inquisition ist noch immer auf der Jagd nach den verschollenen Templern und ihrem Geheimnis.

Highland Love Affairs: The dreams we had Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 09:18 Uhr

Nachdem Jamie Sloane von einem unwiderstehlichen Fremden in einer Bar gerettet wird, stürzt sie sich in eine Nacht voller Vergessenheit. Doch Liam Quinn hat seine eigenen Dämonen.

Als Jamie am nächsten Morgen in die Highlands reist, um Zeit mit der Familie ihrer besten Freundin zu verbringen, steht plötzlich der Mann vor ihr, den sie in der Nacht zuvor abrupt verlassen hat.

In den rauchigen Highlands Schottlands können Jamie und Liam ihre Anziehungskraft nicht länger verleugnen. Doch können sie einander Trost spenden oder ist der Schmerz ihrer Vergangenheit zu groß, um gelindert zu werden?

Meeting you again - Fast verheiratet Ein romantischer Zeitreiseroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 10:13 Uhr

Karina steht kurz davor, einen der reichsten Männer der Stadt zu heiraten. Doch plötzlich findet sie sich in einer Zeitschleife wieder und erwacht in ihrem viel zu engen Studentenapartment, drei Jahre in der Vergangenheit.

Ihr erster Instinkt: Marcel, ihren Fast-Ehemann von damals, finden. In ihrer Verwirrung ruft sie ihren besten Freund Noah an, der widerwillig zusagt, ihr zu helfen. Doch Noah scheint nicht allzu erfreut darüber zu sein, dass plötzlich ein anderer Mann in Karinas Leben auftaucht.

Kiss me, Mr. President: Wenn Liebe passiert Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 09:19 Uhr

Jayden Carter, Präsident der Vereinigten Staaten, kämpft mit den Herausforderungen seines Amtes. Nach einem Attentat sucht er auf seinem Landsitz in Thurmont nach Erholung, um zu sich selbst zu finden. Dabei trifft er auf Jill, eine lebensfrohe Obst- und Gemüseverkäuferin, die sein Interesse weckt, obwohl sie scheinbar nicht in seine Welt passt.

Jillian White hat mit Politik und High Society nichts am Hut. Sie liebt ihre Pflanzen, die Natur und das einfache Leben auf der Farm mit ihrer Mutter. Als sie eines Tages auf einen zurückhaltenden Fremden trifft, spürt sie eine unerwartete Anziehungskraft.

Kann aus dieser Begegnung Liebe erwachsen? Wird Jill die Chance bekommen, den geheimnisvollen Fremden wiederzusehen?

Selbstbau-Solaranlage: Der umfassende Einsteiger-Guide zur Autarkie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 09:21 Uhr

Träumen Sie davon, Ihre eigene Stromquelle zu werden, unabhängig von steigenden Energiepreisen und mit einem Beitrag zum Umweltschutz?

Dieser Ratgeber ist Ihr Schlüssel zur Realisierung dieses Traums. Er begleitet Sie Schritt für Schritt durch die Planung, Installation und Inbetriebnahme Ihrer eigenen Photovoltaikanlage.

Egal, ob Sie handwerklich geschickt sind oder Neuling in der Welt der erneuerbaren Energien – dieser Leitfaden ist für Einsteiger entwickelt und bietet praktische Tipps, anschauliche Beispiele und verständliche Erklärungen.

Socken Stricken für Anfänger: Ein umfassender Ratgeber mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 08:56 Uhr

Willkommen in der Welt des Sockenstrickens! In „Socken stricken für Anfänger“ begleite ich dich, die erfahrene Strickexpertin Juliane Berger, Schritt für Schritt durch den Prozess des Sockenstrickens. Ich öffne dir die Tür zu einem Universum warmer und gemütlicher Fußbekleidungen.

In diesem umfassenden Leitfaden lernst du die Grundlagen, von der Auswahl des richtigen Garns und der passenden Stricknadeln bis hin zur Erklärung der grundlegenden Stricktechniken. Selbst wenn du noch nie zuvor gestrickt hast, wirst du schnell in der Lage sein, deine eigenen Socken zu kreieren.

Süße Verlockungen - Das ultimative Cupcake-Buch 72 leckere Cupcake Rezepte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 09:09 Uhr

Tauchen Sie ein in die verlockende Welt der Cupcakes mit diesem Buch! Von klassischen Rezepten, die Erinnerungen an vergangene Zeiten wecken, bis hin zu innovativen Kreationen, die unsere Geschmacksknospen herausfordern, reisen Sie durch eine Vielzahl von Aromen, Texturen und Designs.

Entdecken Sie nicht nur Anleitungen zum Backen und Dekorieren, sondern auch inspirierende Geschichten über die Menschen hinter diesen süßen Leckereien. Von kleinen Bäckereien an der Ecke bis hin zu renommierten Pâtisseries in den Metropolen der Welt - sie alle teilen die Leidenschaft für das Handwerk und die Liebe zum Detail, die jeden Cupcake zu einem Kunstwerk machen.

