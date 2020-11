Zum Black Friday hat Amazon ein echtes Schnäppchen rausgehauen und eine tolle Dyson-Alternative zum Knallerpreis verkauft. Nach dem Shopping-Event wurde der Preis aber wieder angezogen. Glück im Unglück: Ein anderer Onlinehändler bietet den Philips-Sauger jetzt ebenfalls für kleines Geld an.

Originalartikel:

Amazon reduziert Preis für Philips-Staubsauger im Dyson-Design

Die Dyson-Staubsauger sind echter Kult – aber auch teuer. Für ein neueres Modell zahlen Käufer gerne mal 500 Euro oder sogar noch mehr. Günstiger geht es mit dem Philips FC6723/01, der dem teuren Original nicht nur zum Verwechseln ähnlich sieht, sondern auch technisch einiges zu bieten hat. Bei Amazon wird der kabellose Staubsauger im Rahmen des Black Friday derzeit für 149,99 Euro (bei Rewe für 169,90 Euro) angeboten – satte 44 Prozent günstiger also sonst. Regulär müssen Käufer 269,99 Euro auf den Tisch legen.

Mit einer Akkuladung hält der Philips-Staubsauger im Eco-Modus bis zu 80 Minuten ohne den Gang zur Steckdose durch. Genügend Zeit also, um in jeden Winkel der eigenen vier Wände vorzudringen und rein zu machen. Im Turbo-Modus ist nach rund 30 Minuten Schluss. Das Gewicht von 2,7 Kilogramm ist vergleichsweise leicht, sodass man während des Saugens keine Armschmerzen bekommen sollte. Das Staubbehältervolumen liegt bei durchschnittlichen 0,6 Liter. Dank 180-Grad-Saugdüse soll die Schmutzaufnahme laut Hersteller besonders präzise sein und an schwierige Stellen an Wänden oder Möbeln heranreichen. Clever sind die LEDs in der Düse, die beim Saugvorgang auf versteckten Staub oder Schmutz aufmerksam machen sollen.

Im Lieferumfang des Philips FC6723/01 sind neben dem Sauger selbst noch ein Ersatzfilter, zwei Mikrofaserpads, eine Kombi-Zubehördüse sowie eine magnetische Wandhalterung enthalten.

Kabelloser Philips-Staubsauger bei Rewe

Was ihr vor dem Kauf von kabellosen Staubsaugern wissen müsst:

Kabelloser Philips-Staubsauger mit hervorragenden Bewertungen

Der kabellose Philips-Staubsauger ist bei Amazon-Käufern sehr beliebt. Die Bewertungen mit 4,5 von 5 möglichen Sternen sprechen eine eindeutige Sprache. Obendrein wurde der Philips FC6723/01 als „Amazon Choice“ ausgezeichnet. Mit diesem Siegel zeichnet der Onlinehändler Produkte aus, die mit „sehr gut“ bewertet worden sind und einen attraktiven Preis besitzen. Wer auf der Suche nach einem kabellosen Staubsauger im Dyson-Design ist, kann hier für 149,99 Euro (bei Rewe für 169,90 Euro) also zugreifen. Weitere Angebote zum Black Friday findet ihr auf unserer Übersichtsseite.

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.