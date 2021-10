Aldi verkauft ab heute einen 65-Zoll-Fernseher für 599 Euro. Das ist zwar schon ein guter Deal, doch man bekommt aktuell den Hisense 65AE7200F in gleicher Größe bei einem anderen Händler schlappe 100 Euro günstiger. Der Fernseher ist nicht unbekannt, denn er ist regelmäßig auf dem ersten Platz der Amazon-Bestseller.

Aldi-Alternative: Hisense-4K-Fernseher mit 65 Zoll für 499 Euro

Pünktlich zum Start des heutigen Angebots bei Aldi mit dem 65-Zoll-4K-Fernseher von Medion hat der Händler ao.de den Hisense 65AE7200F im Preis reduziert. Aktuell muss man nur 499 Euro (bei ao anschauen) statt 599 Euro bezahlen. Versandkosten fallen nicht an. Der Händler ao ist dafür bekannt, richtig gute Preise bei „weißer Ware“ zu haben. Also für Kühlschränken, Waschmaschinen und Co. Es ist also kein unbekannter Shop und die Bestellung absolut kein Problem, falls ihr euch fragt, was für ein Händler das ist.

Damit unterbietet ao den Deal von Aldi um stolze 100 Euro und man bekommt tatsächlich einen richtig guten Fernseher mit großem Bildschirm. Dieses Modell ist nämlich immer unter den Top 10 bei Amazon zu finden und häufig auf dem ersten Platz. Amazon hat den Preis auch etwas gesenkt, verlangt aber mit 531,34 Euro (bei Amazon anschauen) doch etwas mehr.

Im Video könnt ihr euch das schöne Design des Hisense 65AE7200F anschauen:

Der externe Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Was taugt der Hisense-Fernseher?

Der Hisense 65AE7200F besitzt ein 65-Zoll-Display mit 4K-Auflösung. Verbaut ist ein LCD-Panel, das eine gute Darstellung bietet. Es handelt sich zudem um einen Smart-TV, der alle gängigen Streaming-Dienste unterstützt. Natürlich könnt ihr euch klassisches Fernsehen schauen. Dazu ist ein Triple-Tuner verbaut. Über drei HDMI-Anschlüsse lassen sich Konsolen und andere Geräte mit dem Fernseher verbinden. Bei Amazon erreicht diese TV-Serie stolze 4,5 von 5 Sternen bei fast 7.000 Bewertungen (bei Amazon anschauen). Bei dem geringen Preis sollte man also zuschlagen, wenn man einen günstigen 65-Zoll-Fernseher sucht.