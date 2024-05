Hera Björk – Infos und Steckbrief: Island mit „Scared Of Heights“ beim ESC

Island wurde beim Eurovision Song Contest 2024 von Hera Björk vertreten. Die Sängerin ist keine Unbekannte. Warum, erfahrt ihr hier.



Eurovision Song Contest Facts

Hera Björk erregte erstmals internationale Aufmerksamkeit, als sie 2010 für Island beim Eurovision Song Contest in Oslo antrat. Mit ihrem energiegeladenen Disco-Pop-Song „Je Ne Sais Quoi“ belegte sie einen respektablen vierten Platz und sang sich schon damals in die Herzen vieler Fans. Seitdem ist sie diesem Musikstil treu geblieben und vertrat auch in 2024 Island mit dem etwas aus der Zeit gefallenen Pop-Hit „Scared Of Heights“. Im Video könnt ihr euch selbst einen Eindruck vom Song machen:



Hera Björk: Ungewisse Teilnahme Islands am Eurovision Song Contest

Trotz des doch überraschenden Sieges von Hera Björk beim Vorentscheid „Söngvakeppnin 2024“ war lange Zeit nach dem Finale unklar, ob Island überhaupt einen Act zum diesjährigen Eurovision Song Contest nach Malmö schicken würde. Grund für die Unklarheit war die Teilnahme Israels trotz seines kontroversen militärischen Vorgehens im Gazastreifen. Zu Beginn des Vorentscheids wollte die zuständige isländische Rundfunkanstalt RÚV dem Sieger oder der Siegerin die Teilnahme am ESC freistellen.

Anzeige

Hera Björk machte frühzeitig klar, dass sie im Falle eines Sieges zum Eurovision Song Contest reisen und Island dort vertreten wolle. Der Sender hielt eine offizielle Teilnahme auch nach Björks Sieg lange zurück, bis eine Bestätigung kurz vor Ablauf der Frist bei den Verantwortlichen des ESC eintraf.



Anzeige

Hera Björk: Geringe Chancen für das ESC-Finale

Die Chancen von Hera Björk, sich im ersten Halbfinale am 7. Mai 2024 eins der insgesamt 10 Tickets für das Finale am 11. Mai 2024 in der Malmö-Arena zu sichern, standen laut den den Buchmachern eher schlecht. Auch wenn ihr Song „Scared Of Heights“ einen gewissen Fußtippel-Beat beinhaltet, klingt er im Vergleich zur Konkurrenz etwas altmodisch. Diese Annahme bestätigte sich: Im Halbfinale schied die Isländerin aus.

Anzeige

Hera Björk: Steckbrief

Name: Hera Björk

Geburtstag: 29. März 1972

Geburtsort: Reykjavík, Island

Alter: 52 Jahre

Beruf: Sängerin

Partner: Nicht öffentlich bekannt

Wohnort: Reykjavík, Island

Social Media: Twitter, Instagram

Deutschland schlägt sich beim ESC oft nicht so gut. Im Video unserer Kino.de-Kollegen bekommt ihr einen Einblick in die Geschichte Deutschlands beim ESC.

ESC: Die Pleiten und Erfolge von Deutschland

Was ist der Eurovision Song Contest?

Der Eurovision Song Contest ist ein internationaler Musikwettbewerb, der jedes Jahr von der European Broadcasting Union (EBU) ausgerichtet wird. Teilnehmerländer aus Europa und einigen anderen Ländern treten mit selbst komponierten und produzierten Songs gegeneinander an. Der Gewinner wird durch ein kombiniertes Voting-System aus den Stimmen des Publikums und einer Fachjury ermittelt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.