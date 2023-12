Heute im TV: Der zweite Teil einer legendären Sci-Fi-Reihe

Das Ansehen und den Kultstatus hat sich der erste Teil der Filmreihe schon geholt, weiter geht es mit dem zweiten Film.



Matrix Facts

Neo ist nicht mehr bloß der Hacker Thomas Anderson (Keanu Reeves), er kämpft zusammen mit Morpheus (Laurence Fishburne) und Trinity (Carrie-Anne Moss) um die Erhaltung der Menschheit in der realen Welt sowie in der Matrix. In diesem Sequel geht es darum, viele Kämpfe auszufechten, während das Trio sich gegen die aufmarschierende Armee von Maschinen neu formieren muss. Darum heißt der Film auch „Matrix Reloaded“. Die Maschinen bohren sich unter die Erde zu der größten noch von Menschen bewohnten Stadt Zion. Die Zeit drängt, während Agent Smith sich unendlich klonen kann und dem Trio den Zugang zum Zentralcomputer versperrt, der die Geheimnisse der Matrix in sich trägt. „Matrix Reloaded“ fesselt euch garantiert für zwei Stunden vor dem Fernseher, denn am Montag, den 4. Dezember 2023 um 20:15 Uhr zeigt Kabel 1 die Sci-Fi-Fortsetzung. Netflix bietet alternativ den Film im Abonnement an. Ansonsten kann man ihn sich bei Prime Video oder Magenta TV leihen oder kaufen.

Ordentlich Action bietet die gesamte Trilogie. Was kommt aber danach? Der Trailer zeigt auf, was euch im vierten Teil erwartet.

Wenn Science Fiction und Action fusionieren: „Matrix Reloaded“

Fabelhafte Darstellung mit nachvollziehbaren Bewegungen und Handlungssträngen. Hier spielen die Handlungen sowohl in der realen Welt als auch in der Matrix symbiotisch, dabei finden sie zu jedem Zeitpunkt des Filmes zueinander Anschluss. Der Kampf um die Menschenstadt Zion weit unter der Erde ist in Sicht, doch taktische Angriffe sind jetzt schon unausweichlich. Parallel wird Neo umzingelt von den unendlich scheinenden Kopien des Agents Smith und Trinity mit Morpheus haben es mit zwei ernst zu nehmenden Gegnern zu tun, die nicht mit materiellen Waffen geschlagen werden können. Diese unglaubliche Regie fortzuführen hätten die wenigsten Leute den Wachowski Schwestern zugetraut, doch das Ergebnis lässt sich sehen. Auch heutzutage ist diese Filmempfehlung definitiv nicht fehl am Platz, lasst euch vom beeindruckenden Spektakel also getrost mitreißen und genießt die Show!

Alternativen zu „Matrix Reloaded“

