Die Huawei FreeBuds Pro sind noch nicht lange in Deutschland auf dem Markt erhältlich, haben aber schon einen herben Preisverfall hinter sich. Durch eine aktuelle Aktion bei Amazon bekommt man die wirklich gelungenen ANC-Kopfhörer aktuell zum absoluten Bestpreis.

Huawei FreeBuds Pro werden immer günstiger

Als die Huawei FreeBuds Pro vor einigen Monaten auf den Markt kamen, wurden sie für 179 Euro verkauft. Im Test der Kopfhörer haben wir festgestellt, dass schon diese Preisempfehlung gerechtfertigt ist. Mittlerweile ist einige Zeit vergangen und der Preis ordentlich gefallen. Im Rahmen des Prime Day 2021 erreichen wir bei Amazon mit 108,30 Euro einen neuen Tiefstpreis. Diesen bekommt ihr aber nur angezeigt, wenn ihr eine Prime-Mitgliedschaft besitzt. Habt ihr diese nicht, könnt ihr sie für 30 Tage kostenlos testen.

Was macht die Huawei FreeBuds Pro so besonders?

Es waren die ersten Kopfhörer von Huawei, die mich im Test wirklich überzeugt haben. Der chinesische Konzern hat im Vergleich zu früheren Modellen viel verbessert und konnte zur Konkurrenz aufschließen. Der Klang beim Abspielen von Musik, die aktive Geräuschunterdrückung, Klangqualität beim Telefonieren und der Tragekomfort haben besonders überzeugt. Bei der Akkulaufzeit liegt man auf dem Level der Konkurrenz. Praktisch ist die Möglichkeit, die Kopfhörer kabellos aufzuladen. Ich verwende die Kopfhörer seit dem Test immer noch und bin zufrieden. Bei dem nun viel geringeren Preis sollte man zuschlagen, wenn man solche Kopfhörer sucht und keine Apple AirPods haben will.

Wird der Preis der Huawei FreeBuds Pro weiter sinken?

Der größte Preisverfall für die Huawei FreeBuds Pro ist jetzt bereits passiert. Knapp über 100 Euro für solche ANC-Kopfhörer ist schon sehr günstig. Der Preis wird in den kommenden Wochen natürlich weiter sinken, aber nur noch in kleinen Schritten. Wer also gewartet hat, kann zugreifen und macht damit keinen Fehler. Dass die Kopfhörer wirklich was können, zeigen auch die Amazon-Bewertungen mit 4,5 von 5 Sternen.