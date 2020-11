Am Cyber Monday bekommt ihr das neue iPhone 12 günstiger, auch in verschiedenen Speicherausführungen, sowie als Pro-, Pro-Max- und Mini-Version. Allerdings nicht mehr lange. GIGA verrät euch, wie und wo ihr Apples neues Flaggschiff am günstigsten bekommt.

iPhone 12 am Cyber Monday: Hier am günstigsten

Die besten Preise zum iPhone 12 macht man am Cyber Monday 2020 fast ausschließlich bei eBay. Die Angebote stammen überwiegend vom seriösen Händler get-your-mac mit 99% positiven Bewertungen. Es handelt sich um Neuware.

iPhone 12 Mini mit Rabatt am Black Friday

Aber auch das handlichere iPhone 12 Mini gibts günstiger.

iPhone 12 Pro am Black Friday im Angebot

Wer es auf das iPhone 12 Pro abgesehen hat, findet hier die besten Preise.

iPhone 12 Pro Max

Hier noch ein Angebot zum XL-„Luxusmodell“, dem iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro Max (128 GB, Pazifikblau) bei eBay für 1.249 Euro

iPhone 12 mit Vertrag zum Black Friday

iPhone 12 + Vodafone Smart XL + 25 Euro Amazon-Gutschein bei Logitel: 30 GB Daten 5G+LTE-Max im Vodafone-Netz, Flat SMS und Anrufe in dt. Netze für 44,99 Euro/Monat + einmalig 99 Euro für iPhone mit 64 GB bzw. 129 Euro für iPhone mit 128 GB – bei bestehendem VF-Festnetzanschluss (Giga-Kombi): 5 Euro/Monat weniger & 5 GB/Monat mehr, Achtung: Liefertermin noch unbekannt

iPhone 12: Lohnt sich das?

Mein Kollege Stefan hat Apples neues Flaggschiff-Handy in seinem Test zum iPhone 12 (Wertung: 8.6 / 10) ausführlich gelobt. Fazit, in aller Kürze: Das Apple iPhone 12 ist für Fans der aktuellen Handy-Generation aus Cupertino alternativlos. Selbst wer ohne Apple-Vorliebe nach einem neuen Smartphone sucht, erhält hier ein extrem leistungsfähiges Handy mit hervorragender Kamera und wertiger Verarbeitung.

Was das iPhone 12 kann, erfahrt ihr hier im Video:

