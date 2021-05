Saturn verkauft gerade den iRobot Roomba i7+ Saugroboter zu einem teuflisch günstigen Preis, da kann selbst Amazon nicht mithalten. Wir verraten, was der Premium-Sauger alles kann und für wen sich der Kauf lohnt.

iRobot Roomba i7+ Premium-Saugroboter so günstig wie nie zuvor bei Saturn

Mit dem Frühling steht (leider) auch wieder der Frühjahresputz ins Haus. Wer es sich bei der Hausarbeit entscheidend leichter machen möchte, der sollte den Kauf eines Saugroboters in Betracht ziehen. Passend dazu haben gleich mehrere Händler diverse Haushaltsartikel im Angebot. Heiß begehrt sind auch dieses Frühjahr wieder Staubsauger-Roboter, welche aktuell bei Saturn und Amazon im Angebot sind. Der Roomba i7+ von iRobot ist hierbei besonders nennenswert, denn er wurde erst kürzlich von Stiftung Warentest mit der Note „gut“ (2,4) ausgezeichnet und landet damit nur knapp auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung beim Saugroboter-Test.

Bei Saturn bekommt ihr den Roomba i7+ inklusive Absaugstation gerade für 666 Euro (statt 999 Euro UVP) und damit so günstig wie nie zuvor.

iRobot Roomba i7+ (i7558) Saugroboter

Amazon hat aktuell gleich mehrere Saugroboter von iRobot sowie Zubehör im Angebot, darunter auch den Roomba i7+ von iRobot, allerdings für 699 Euro. Falls das Saturn-Angebot bereits ausverkauft sein sollte, könnt ihr alternativ hier zuschlagen.

Der erste Platz bei Stiftung Warentest geht übrigens an den eher unbekannten Bosch Roxxter Serie 6, der allerdings aktuell mindestens 850 Euro kostet. Falls in eurem Zuhause meist Hartböden zu finden sind, ist allerdings der Roomba i7+ die bessere Wahl. Der Sauger von Bosch trumpft in erster Linie bei Teppichböden auf.

Roomba i7+ Saugroboter von iRobot: Für wen lohnt sich der Kauf?

Der Kauf eines Saugroboters lohnt sich nicht nur für Haustierbesitzer oder Allergiker, sondern für alle, die keine Lust auf Staubsaugen haben. Im Vergleich zu beutellosen Akkusaugern wird euch hier nämlich nicht nur die Handhabe erleichtert, sondern komplett abgenommen. Der Roomba i7i saugt eure Wohnung, während ihr beispielsweise einkaufen seid. Dank App-Steuerung sowie Programmierung könnt ihr den Saugvorgang komplett automatisiert laufen lassen – auch von unterwegs aus. Sobald der Roomba i7+ seine Arbeit verrichtet hat, entleert er sich automatisch in die im Lieferumfang enthaltene Absaugstation, sodass eine Reinigung erst ca. alle zwei Monate notwendig wird.

