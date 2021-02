Apples AirPods sind hervorragende In-Ear-Kopfhörer – und leider auch teuer. Wer nicht so viel Geld ausgeben will, findet jetzt bei Otto die richtige Gelegenheit. Im Rahmen einer 2-in-1-Aktion erhalten Käufer gleich zwei günstige AirPods-Alternativen eines bekannten Markenherstellers zum kleinen Preis.

AirPods-Alternative bei Otto: Zwei Belkin-Kopfhörer zum Preis von einem

Für die AirPods von Apple müssen Käufer tief in die Tasche greifen: Bereits die Basisversion lässt sich der US-Konzern mit 179 Euro fürstlich bezahlen, die jüngst vorgestellten AirPods Max kosten sogar über 600 Euro. Deutlich günstiger kommt man derzeit bei Otto weg: Dort gibt es die Belkin Soundform für 49,99 Euro und dank der aktuell laufenden 2-für-1-Aktion erhalten Käufer gleich zwei Paar.

Inklusive der Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro zahlt man unterm Strich rund 56 Euro, was einem Einzelpreis pro Kopfhörer-Paar von 27,97 Euro entspricht – ein absoluter Hammerpreis. Regulär zahlt man für ein Paar der AirPods-Alternative bereits so viel. Käufer können also ordentlich sparen beim Angebot von Otto, das nur noch bis Dienstag, 16. Februar läuft.

2-für-1-Aktion bei Otto für Belkin-Kopfhörer

Für wen eignen sich die Belkin-Kopfhörer?

Für das Geld erhalten Käufer mit den Belkin Soundform starke Bluetooth-Kopfhörer, die vor allem mit ihrer Laufzeit punkten möchten. So sind laut Hersteller 5 Stunden ununterbrochene Musikwiedergabe möglich. Mit Verwendung der Ladehülle sollen 24 Stunden drin sein. Gesteuert werden die Kopfhörer über eine Touchbedienung an den Ohrhörern und hochwertige Mikros sollen für eine klare Sprachqualität sorgen. Praktisch ist der Spritzwasserschutz nach IPX5, womit sich die Belkin-Kopfhörer auch zum Sport eignen. Etwas schade ist hingegen der verbaute Micro-USB-Anschluss. Hier hätte es auch gerne das modernere USB C sein dürfen.

Trotzdem: Das 2-für-1-Angebot bei Otto ist hervorragend und wer auf der Suche nach einer günstigen AirPods-Alternative für sich und eine weitere Person ist, sollte die Belkin Soundform mal genauer unter die Lupe nehmen.