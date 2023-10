Ist „Mein Grundeinkommen“ seriös: So vertrauenswürdig ist der Verein

Mein Grundeinkommen ist ein Berliner Verein, der regelmäßig Geld verlost. Aber wie sind die Erfahrungen und ist die Webseite wirklich seriös? Wir klären auf.



Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine spannende Idee. Mein Grundeinkommen ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein, der sich genau dafür einsetzt. Viele Menschen glauben, dass so ein Grundeinkommen utopisch ist und noch weniger Menschen arbeiten gehen würden. Andere sind sich wiederum sicher, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen eine Menge positiver Auswirkungen haben kann. In diesem Artikel zeigen wir euch, ob ihr dem Verein und seiner Website vertrauen könnt sowie was für Bewertungen und Erfahrungen gemacht wurden.



Ihr interessiert euch nicht nur für bedingungsloses Grundeinkommen, sondern wollt auch Sparen? In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr im Alltag billiger wegkommt:

Geld sparen im Alltag: 5 Tipps, wie du billiger wegkommst Abonniere uns

auf YouTube

Bedingungsloses Grundeinkommen: Idee und positive Aspekte

Ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte so einige Vorteile. Es könnte die Lebensqualität vieler Menschen verbessern. Ihr hättet dann zum Beispiel die Möglichkeit, in Ausbildungen und Fortbildungen zu investieren, um den Job auszuüben, der euch wirklich gefällt und der besser zu euren Fähigkeiten passt. Das wiederum würde mehr Entspannung und Freiheit bedeuten. Es wird schon seit einigen Jahren in manchen europäischen Ländern darüber diskutiert und nach Möglichkeiten geschaut, ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen zu können.

Ist „Mein Grundeinkommen“ seriös?

Der Verein ist gemeinnützig und wurde 2014 von Michael Bohmeyer gegründet. Die finanzielle Basis des Vereins beruht ausschließlich auf Spenden und Crowdfunding. Die Verwendung der Mittel ist transparent und wird regelmäßig veröffentlicht, um die Seriosität des Vereins zu gewährleisten. Der Verein, und somit auch die Webseite, sind seriös. Ihr könnt euch dort einfach anmelden und regelmäßig an den Verlosungen teilnehmen, um die Chance auf ein bedingungsloses Grundeinkommen zu erhalten.

Mit diesen Tipps aus unserer Bilderstrecke schont ihr beim Online-Shopping euren Geldbeutel:

Mein Grundeinkommen.de: Bewertungen und Erfahrungen

Schauen wir uns einmal die Erfahrungen mit Mein Grundeinkommen.de auf der Bewertungsplattform Trustpilot an. Es liegt bisher nur wenig Feedback vor, welches sich aufteilt in Vier-Sterne-, Drei-Sterne- und Ein-Stern-Bewertungen. Insgesamt schneidet der Verein mit 3,2 von 5 Sternen lediglich mit dem Ergebnis „Akzeptabel“ ab. Die Nutzerstimmen sind jedoch eindeutig und thematisieren ausschließlich die Zwei-Faktor-Authentifizierung.