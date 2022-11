Wenn ihr euch für den Notfall rüsten oder mobil Energie dabei haben wollt, ist ein Solargenerator die optimale Wahl für euch. Dort ist eine Batterie integriert und die ladet ihr mit einem Solarpanel überall auf, wo ihr wollt. Zum Cyber Monday gibt es satte Rabatte von Jackery.

Jackery-Solargeneratoren und -Solarpanel günstiger

Egal ob beim Camping, einem längeren Ausflug oder einfach zur Sicherheit: Einen Solargenerator zur Verfügung zu haben, ist eine tolle Sache. Während früher zur mobilen Energiegewinnung Benzin- und Dieselgeneratoren genutzt wurden, wird das heutzutage mit Solarenergie gemacht. Zum Cyber Monday bekommt ihr bei Jackery und bei Amazon verschiedene Modelle viel günstiger. Nachfolgend die besten Angebote:

Alle Angebote gelten vom 28. November 2022 solange der Vorrat reicht.

Wozu ist so ein Solargenerator sinnvoll?

Ihr könnt so einen Solargenerator unterwegs als mobile Energiestation nutzen, um verschiedene Dinge aufzuladen oder zu benutzen. Es sind mehrere USB-Anschlüsse und Schuko-Steckdosen vorhanden. Ihr müsst nur darauf achten, dass die Geräte nicht zu viel Leistung ziehen. Da gibt es je nach Modell unterschiedliche Limits. Wollt ihr nämlich einen Wasserkocher nutzen, dann braucht ihr ein stärkeres Modell. Wollt ihr nur ein Handy, Tablet oder Laptop laden, dann reicht die Leistungsaufnahme von den kleineren Powerstations auch locker aus.

Grundsätzlich ist so ein Solargenerator sinnvoll für den Notfall, wenn der Strom tatsächlich einmal ausfällt. Ihr könnt dann normale Geräte damit aufladen und euch so weiterhin über die Lage informieren, wenn das Mobilfunknetz nicht auch zusammengebrochen ist. Was ihr sonst noch besitzen solltet, haben wir hier zusammengefasst.

