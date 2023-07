Wie ihr den optionalen Söldner Smiley finden und rekrutieren könnt, verraten wir euch in diesem Guide zu Jagged Alliance 3.

Maman Liliane ist besorgt, weil eines ihrer Mädchen mit Namen Molly entführt wurde. Ihr sollt sie finden und zurückbringen. Angeblich hat Smiley etwas damit zu tun. Doch wie so oft ist in Jagged Alliance nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Wie ihr Smiley findet und rekrutiert, erfahrt ihr im Folgenden.

„M.E.R.C.: Auf der Suche nach Smiley"-Quest finden und abschließen

Maman Liliane führt ein Bordell in den Slums von Pantagruel (D7). (© Screenshot GIGA)

Um Smiley zu finden, müsst ihr eine große Reise auf euch nehmen. Packt also eure Sachen und begebt euch in die Slums von Pantagruel (D7). Besiegt die dortigen Banditen und sucht danach Maman Liliane im Le Lys Rouge auf. Befragt sie nach Mollys Entführung und sie berichtet euch von ihrem letzten bekannten Aufenthaltsort: Das Badehaus nebenan. Außerdem könnt ihr das Zimmer des Mädchens unter die Lupe nehmen. Maman Liliane geht davon aus, dass ein als Smiley bekannter Soldat sie entführt haben könnte.

Mehrere Nebenquests werden freigeschaltet. Darunter auch M.E.R.C.: Die Suche nach Smiley. Inspiziert jetzt Mollys Zimmer und anschließend das Badehaus. Die Anzeichen dafür, dass Molly gar nicht entführt wurde, sondern vielmehr freiwillig gegangen ist, verdichten sich. Begebt euch jetzt nach Fleatown La Boue (H8) zu Pater Tooker und befragt auch ihn zu Smiley. Der Pater gibt vor, nichts über seinen Aufenthaltsort zu wissen.

Leewaylender verkauft Informationen für Diamanten. (© Screenshot GIGA)

Sofern ihr keinen winzigen Diamanten in eurem Inventar habt, kauft einen von Pater Tooker. Danach könnt ihr eure Reise zum Flohmarkt von Fleatown (H9) fortsetzen. Besiegt die dort ansässigen Soldaten (sofern nicht schon erledigt) und sprecht dann mit Lalee Leewaylender. Sagt ihm, er soll auf seine Nase aufpassen und verlangt dann Informationen über Smiley. Leewaylender möchte im Gegenzug für die Information einen winzigen Diamanten von euch. Ihr erfahrt, dass Pater Tooker mehr über Smiley weiß, als er vorgibt.

Also macht euch wieder auf zu Fleatown La Boue (H8) und verlangt die Wahrheit von dem Priester. Die Tür hinter Pater Tooker öffnet sich nach dem Gespräch und ihr könnt den Raum betreten, um mit Smiley in Kontakt zu treten. Ihr erfahrt, dass er mit Molly verlobt ist. Er bietet euch kostenfreie Söldnerarbeit an, wenn ihr ihm helft Molly aus den Fängen von Boss Blaubert zu befreien. Danach wird die Kirche angegriffen und ihr müsst euch zur Wehr setzen und auf Smileys Gesundheitszustand aufpassen. Weil Pater Tooker an Mollys Lage eine Mitschuld trägt, möchte er den Pater töten. Ihr könnt das mit einem Führungsqualitätscheck verhindern.

Wenn ihr Rimville erreicht, befindet sich Smiley bereits im Gespräch mit Boss Blaubert. (© Screenshot GIGA)

Smiley macht sich anschließend auf nach Rimville (I9), um Boss Blaubert zu töten. Da er eure Hilfe erwartet, solltet ihr ihm folgen. Smiley befindet sich bereits vor Ort und führt ein Gespräch mit dem Boss. Wollt ihr Smiley in euer Team aufnehmen, müsst ihr euch für den Kampf entscheiden und sämtliche Anhänger Blauberts töten. Der Soldat verfügt im Grunde über ganz solide Werte, weiß allerdings wenig mit Weisheit, Geschicklichkeit, Sprengstoff, Technik und Medizin anzufangen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.