Diamanten sind in Jagged Alliance 3 eure sekundäre Einkommensquelle. In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr sie ganz leicht verkaufen könnt und geben euch die Antwort darauf, ob das überhaupt sinnvoll ist.

In Jagged Alliance 3 ist Zeit Geld, und damit ihr euch mehr Zeit kaufen könnt, solltet ihr Minen einnehmen. Neben Minen stellen auch Diamanten eine nicht unwesentliche Einkommensquelle dar. Aber solltet ihr sie einfach verkaufen oder erfüllen sie möglicherweise noch einen anderen Zweck? Wir geben euch die Antwort darauf im Folgenden.

Wie kann ich Diamanten verkaufen?

In Grand Chien könnt ihr Diamanten in unterschiedlichen Größen finden oder als Belohnung für einen erfolgreichen Auftrag erhalten. So bringt euch zum Beispiel ein beschädigter Saphir 350 Dollar ein, eine Handvoll winziger Diamanten 500 Dollar und eine Diamanten-Lieferung sogar 12.000 Dollar.

Diamanten-Lieferungen werden auf der Karte markiert. (© Screenshot GIGA)

Um Diamanten-Lieferungen in euren Besitz zu bringen, könnt ihr in der Satellitenansicht die Augen offenhalten. Die meiste Zeit lassen sich auf der Karte Legionssoldaten blicken, die mit einem Diamantensymbol gekennzeichnet sind. Sie versuchen eine Diamanten-Lieferungen abzuschließen und ihr Weg zum Ziel ist stets markiert. Ihr könnt sie mit euren Söldnern abfangen, ausschalten und ihnen schließlich die Diamanten abknöpfen.

Seid ihr im Besitz von Diamanten, findet ihr sie im Inventar eines eurer Truppenmitglieder. Während Diamanten in ihrer herkömmlichen Form 10 mal stapelbar sind, nimmt jede Diamanten-Lieferungen einen Slot in eurem ohnehin begrenzten Inventar ein. Ihr könnt sie verkaufen, indem ihr sie mit einem Rechtsklick auswählt und dann "verkaufen" auswählt. Die Zahlung erfolgt automatisch auf euer Ingame-Konto. Dabei macht es keinen Unterschied, ob ihr euch in der Taktikansicht oder der Satellitenansicht aufhaltet.

Sollte ich Diamanten verkaufen?

Von Pater Tooker erhaltet ihr bis zu 700 Dollar für einen winzigen Diamanten. (© Screenshot GIGA)

Eine andere Frage ist, ob ihr Diamanten überhaupt verkaufen solltet. Macht es sich bezahlt, Diamanten-Lieferungen für zukünftige, bisher unbekannte Begebenheiten aufzuheben? Die Antwort lautet ganz klar jein.

Verfügt ihr beispielsweise über winzige Diamanten, könnt ihr sie an Lalee Leewaylender im Austausch von Informationen oder Beutetruhen verkaufen. Er befindet sich im Flohmarkt von Fleatown (H9) und weiß über viele Personen auf Grand Chien Bescheid. So erlangt ihr über Lalee auch wichtige Quest-Hinweise.

Pater Tooker in Fleatown La Boue (H8) nimmt euch winzige Diamanten für 700 Dollar ab – was immerhin einen Gewinn von 200 Dollar im Vergleich zu einem standardmäßigen Verkauf (mit einem Rechtsklick) darstellt. Obendrein erhaltet ihr für jeden verkauften winzigen Diamanten +1 Loyalität von Fleatown. Andere Verkaufsgegenstände, wie Diamanten-Lieferungen und beschädigte Saphire solltet ihr allerdings bedenkenlos mit einem Rechtsklick verkaufen können.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.