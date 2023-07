Jagged Alliance 3 bietet eine Vielzahl an Söldnern, die sich eurem Team anschließen können. Wie ihr die legendären Kämpfer auf eure Seite bekommt, verraten wir euch in unserem Guide.

Jagged Alliance 3 ist perfekt für Spieler, die Actionfilme der 80er-Jahre mögen. Dieses taktische Spiel besteht aus rundenbasierten Kämpfen, wobei das Gameplay ziemlich fordernd ist und somit genügend Vielfalt bietet. Wichtig für euren Erfolg, ist die richtige Team-Zusammenstellung und legendäre Söldner, die an eurer Seite kämpfen. Wir verraten euch im Folgenden, wie ihr legendäre Söldner freischaltet.

Alle Klassen in Jagged Alliance 3

Alle Söldner in Jagged Alliance 3 gehören einer von sechs Hauptklassen an: Schütze, Sprengstoffexperte, Arzt, Mechaniker, Allrounder und Anführer. Jeder Charakter hat zusätzlich besondere Eigenschaften und gehört einer Stufe an – von Rekrut bis legendär. Zudem kann jeder Charakter im Laufe des Spiels aufsteigen und so sein Potenzial voll ausschöpfen.

Wie schaltet ihr legendäre Söldner in Jagged Alliance 3 frei?