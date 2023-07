Wie ihr in Jagged Alliance 3 Ausrüstungsgegenstände, wie Waffen und Schutzwesten, reparieren könnt und worauf ihr dabei noch achten solltet, erfahrt ihr hier.

Ein Söldner sollte immer mit einer Waffe in den Kampf ziehen, auf die er sich verlassen kann. Beschädigte Waffen führen zu Ladehemmungen und behindern euch bei eurem Einsatz. Wie ihr eure Söldner immer mit gut gepflegten Items ausstattet, erfahrt ihr im Folgenden.

Haltbarkeit von Items

Die Haltbarkeitsanzeige befindet sich immer rechts über dem jeweiligen Gegenstand. (© Screenshot GIGA)

In Jagged Alliance 3 solltet ihr immer ein Auge auf die Haltbarkeit eurer Gegenstände haben. Umso niedriger die Haltbarkeit von Waffen ist, desto wahrscheinlicher erleidet der jeweilige Söldner, der damit ausgerüstet ist, eine Ladehemmung. Dies kostet euch nicht nur AP, sondern im schlimmsten Fall auch das virtuelle Leben.

Während angelegte Panzerungen, wie Helme und Schutzwesten, durch die Verwundung eures Söldners an Haltbarkeit einbüßen, zehrt bei Waffen bereits der Gebrauch an ihrer Strapazierfähigkeit. Ab einem Wert von unter 80% ist eine Ladehemmung bei einem Nachladeversuch bereits möglich. Desto weiter der Wert sinkt, desto wahrscheinlicher habt ihr mit Ladehemmungen zu kämpfen. Damit das nicht passiert, könnt ihr eure Gegenstände reparieren.

Gegenstände reparieren

Rechtsklick auf den Sektor > Operationen > Gegenstände reparieren (© Screenshot GIGA)

Anders als die Herstellung von Munition, ist die Reparatur von Gegenständen in jedem Sektor auf Grand Chien möglich. Rechtsklickt dazu einfach auf den Sektor, in dem ihr euch befindet. Wählt "Operationen" aus und danach "Gegenstände reparieren". In diesem Fenster könnt ihr maximal zwei Mechaniker festlegen, die sich in den folgenden Stunden darum bemühen, die Items wieder auf Vordermann zu bringen.

Je höher der Techniker-Skill eines Söldners ist, desto schneller kann er die Gegenstände reparieren. Wie viele Bauteile ein Söldner für die Reparatur aufbringen muss, hängt hingegen mit der Haltbarkeit der Items zusammen. Der Techniker-Wert hat also keinen Einfluss darauf. Bauteile erhaltet ihr, indem ihr Gegenstände zu Schrott verwandelt. Allerdings könnt ihr Bauteile auch in der Spielwelt vorfinden oder sie beim Entschärfen von Fallen aufnehmen. Weist ihr dem Vorgang zwei Söldner zu, wird die Reparatur in noch geringerer Zeit absolviert.

Wichtig: Während eure Söldner mit einer Aufgabe beschäftigt sind, können sie sich nicht erholen. Sie müssen untätig sein, um sich von Müdigkeit zu erholen.

Klickt bei der Gegenstandsreparatur auf "Automatisch auffüllen", um automatisch Items in die Warteschlange zu reihen, deren Haltbarkeit am geringsten ist. So müsst ihr nicht jedes Item einzeln in die Warteschlange legen. Allerdings unterscheidet der automatische Vorgang nicht, welche Gegenstände ihr ausgerüstet habt und welche Items in eurem Inventar vergammeln.