Es muss nicht immer groß und teuer sein. Wer sich beim Kauf eines Gasgrills nicht übernehmen will, kann ab heute bei Aldi einen normalen Gasgrill mit zwei Brennern zum günstigen Preis kaufen.

Aldi verkauft Gasgrill mit zwei Brennern für 159 Euro

Wer nur ab und zu grillt, nicht viel zu viel Geld für einen Monster-Gasgrill ausgeben, aber trotzdem die Vorteile dessen genießen möchte, kann bei Aldi im Onlineshop zuschlagen. Ab heute, dem 18. Juli 2022, wird dort nämlich der Enders Brooklyn Next 2 für nur 159 Euro verkauft (bei Aldi anschauen). Es handelt sich dabei um einen Gasgrill mit zwei Brennern, der nicht zu viel Platz wegnimmt. Der Enders-Gasgrill sieht nicht nur schick aus, sondern ist auch aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die zwei Edelstahl-Brenner leisten je 2,8 kW und der Deckel speichert die Hitze. Gegrillt wird auf einem zweigeteilten Grillrost aus Edelstahl. Es fallen keine Versandkosten an.

Wie bei Aldi üblich bekommt ihr auch etwas Zubehör dazu: So ist beispielsweise direkt eine Wetterschutzhülle mit dabei, die den Gasgrill sauber und trocken hält, wenn ihr ihn draußen aufbewahren wollt. Ansonsten bekommt ihr noch drei Jahre Garantie, sodass ihr ein Jahr länger abgesichert seid, als es sonst bei der Konkurrenz der Fall ist. Wenn man den geringen Preis bedenkt, ist das ein guter Deal. Bei Hornbach über eBay bekommt ihr den Gasgrill für 175 Euro (bei eBay anschauen). Andere Händler wollen noch mehr. Der Preis von Aldi ist also sehr gut.

Welcher Grill passt zu euch?

Für wen lohnt sich der Kauf des Aldi-Gasgrills?

Im Endeffekt für alle, die genau wissen, wie viel sie grillen wollen. Der Enders-Gasgrill ist mit zwei Brennern relativ klein. Man kann also nur eine überschaubare Anzahl von Grillgut gleichzeitig darauf zubereiten. Dafür bekommt ihr aber einen Premium-Grill zum kleinen Preis und könnt zudem etwas Gas sparen. Wer also nicht die größten Partys schmeißt und unzählige Leute auf einmal versorgen muss, ist hier genau richtig. Mehr zu Gasgrills und was ihr darüber wissen müsst, verraten wir euch in diesem Artikel.