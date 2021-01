Kaum hat Samsung sein neues Smartphone-Lineup für 2021 vorgestellt, übertrumpfen sich die Händler gegenseitig mit Tarif-Angeboten für das brandneuen Galaxy S21. Ein Deal im Vodafone-Netz sticht dabei besonders hervor, da es ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. GIGA hat die Details.

Samsung Galaxy S21 5G + Allnet- & SMS-Flat + 30 GB im Vodafone-Netz

Das Samsung Galaxy S21 erscheint am 29. Januar 2021, doch schon jetzt kann man das brandneue Flaggschiff-Smartphone vorbestellen. Ohne Vertrag kostet die 128-GB-Variante 849 Euro. Bis 28. Januar erhalten Vorbesteller die True-Wireless-Kopfhörer Galaxy Buds Live sowie den Galaxy SmartTag Bluetooth-Tracker gratis dazu.

Wer zum 5G-Smartphone einen passenden Tarif benötigt, sollte sich das Angebot von FlyMobile näher ansehen. Dort bekommt ihr das Samsung Galaxy S21 inklusive Allnet- und SMS-Flat sowie 30 GB Datenvolumen mit bis zu 500 MBit/s im sehr gut ausgebauten Vodafone-Netz für nur 49 Euro Zuzahlung sowie 44,99 Euro Grundgebühr. Zum Vergleich: Bei Vodafone direkt werden aktuell mindestens 70 Euro im Monat fällig – für gerade einmal 10 GB. Ein echt gutes Tarif-Schnäppchen also, das nur kurze Zeit verfügbar ist.

Zum Angebot bei FlyMobile

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: Smart XL

Netz: Vodafone

Allnet- und SMS-Flat

30 GB Datenvolumen (max. 500 MBit/s)

Datenvolumen (max. 500 MBit/s) 5G-Option inklusive

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

So könnt ihr immer selbst nachrechnen, ob ein Tarif-Deal gut ist oder nicht:

Zum Angebot bei FlyMobile

Folgende Kosten erwarten euch:

Grundgebühr: 24 × 44,99 Euro im Monat

Zuzahlung fürs Samsung Galaxy S21 (128 GB): 49 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro (in der „MeinVodafone“-App erstatten lassen)

Versandkosten: gratis

= zusammengerechnet 1.128,76 Euro nach 24 Monaten

Samsung Galaxy S21 5G mit Vodafone-Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Das Samsung Galaxy S21 mit 128 GB kostet laut idealo.de aktuell mindestens 849 Euro. Zieht man diesen Betrag von den Gesamtkosten ab, bleiben effektiv 279,76 Euro für den Tarif übrig, was ca. 11,66 Euro im Monat entspricht. Ein sehr günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 30 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz.

Vorbesteller erhalten die Galaxy Buds Live im Wert von 119 Euro sowie den Galaxy SmartTag Bluetooth-Tracker, welcher im Handel ca. 30 Euro kostet, noch bis 28.01. gratis dazu. FlyMobile legt außerdem einen USB-C-Stecker sowie Panzerglas kostenlos obendrauf. Ihr bekommt also sehr viel nützliches Zubehör on top, was das Angebot noch attraktiver macht.

Vergesst jedoch nicht, rechtzeitig zu kündigen. Falls ihr das nicht tut, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr und die Grundgebühr steigt auf 46,99 Euro ab dem 25. Monat.