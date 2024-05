Kopfgelder in One Piece: So reich würden sie euch machen

Wie viel wären die Kopfgelder der Strohhutbande aus der Serie One Piece in Euro wert? Wir haben die Prämien anhand von Kohl umgerechnet!

Die Welt von One Piece ist voller Abenteuer, Schurken und natürlich auch Kopfgeldern! Diese hat auch die Strohhutbande, angeführt von Monkey D. Ruffy, im Laufe der Zeit angesammelt und kann damit beeindruckende Beträge vorweisen, die auf sie ausgesetzt wurden. Aber wie viel wären diese Prämien in echtem Geld wert? Wir haben die Berry-Beträge in Euro umgerechnet und präsentieren euch die erstaunlichen Ergebnisse, die auch ihr mit dem Preis eines einfachen Weißkohls errechnen könnt.

One Piece ist ein wahrer Dauerbrenner und das nicht erst seit der Live-Action-Adaption. Was die Serie so beliebt macht, zeigen unserer Kollegen von Kino.de in diesem Video:



4 Gründe, warum One Piece so erfolgreich ist

Wie rechnet man Berry von One Piece in Euro um?

Bevor wir zu den Kopfgeldern der Strohhutbande kommen, müssen wir die fiktive Währungseinheit Berry in Euro umrechnen. Glücklicherweise haben wir eine Quelle, die uns dabei hilft. Ein Reddit-Nutzer hat bereits die Berry-Beträge der One Piece-Währung in US-Dollar übertragen. Dafür nahm dieser einen Kohl, welcher in der Welt von One Piece 150 Berry kostet, als Anhaltspunkt. Derselben Logik folgend können wir den aktuellen Umrechnungskurs Berry zu Euro in Deutschland für das Jahr 2024 berechnen.

Um den Wert zu ermitteln, vergleichen wir ihn mit dem Preis eines durchschnittlich großen Weißkohls in Deutschland. Beim Lebensmittelhändler Real kostet ein vergleichbarer Kohlkopf etwa ein Euro pro Kilogramm (Preis vom 13. Februar 2024). Ein durchschnittlich großer Weißkohl wiegt laut dem Bundesamt für Verbraucherschutz etwa 1,6 Kilogramm. Somit erhalten wir den folgenden Umrechnungskurs:

150 Berry = 1,60 Euro



93 Berry = 1 Euro

Diese Stars könnte das One Piece-Remake auf Netflix in den Cast aufnehmen:



Die Kopfgelder der Strohhutbande von One Piece in Euro

Jetzt, da wir den Umrechnungskurs berechnet haben, schauen wir uns die Kopfgelder der Strohhutbande einmal genauer an. Multiplizieren wir den Preis von einem Berry mit den jeweiligen Kopfgeldern der Charaktere von „One Piece“, kommen wir auf folgende Ergebnisse:



Tony Chopper: 1.000 Berry = 10,75 Euro



Nami: 366.000.000 Berry = 3.934.500 Euro



Brook: 383.000.000 Berry = 4.117.250 Euro



Franky: 394.000.000 Berry = 4.235.500 Euro

Lysop: 500.000.000 Berry = 5.375.000 Euro

Nico Robin: 930.000.000 Berry = 10.000.000 Euro

Sanji: 1.032.000.000 Berry = 11.094.000 Euro

Jinbei: 1.100.000.000 Berry = 11.825.000 Euro

Lorenor Zorro: 1.111.000.000 Berry = 11.943.250 Euro

Monkey D. Ruffy: 3.000.000.000 Berry = 32.250.000 Euro

Das sind definitiv beeindruckende Summen! Wenn ihr die Strohhutbande fangen könntet, wärt ihr um einige Millionen Euro reicher. Aber wie man weiß, ist vor Piratinnen und Piraten immer Vorsicht geboten, da sie nicht leicht zu besiegen sind.

