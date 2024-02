Kostenlose Kindle-E-Books: Krimis, magischer Buchladen, FBI, Mord & Baklava

Neben vielen spannenden FBI-Krimis für nasskalte Abendstunden, haben wir heute auch gefühlvolle Schnulzen, etwas Magie und eine fremde Welt für euch. Apropos „fremde Welt“… interessiert ihr euch dafür, wie Quantenphysik funktioniert? Da haben wir auch eine kostenloser Einführung gefunden.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Hexerei zur Teestunde: Ein unheilvoller Band

Hexerei zur Teestunde: Ein unheilvoller Band (Ein Cozy-Krimi in einem kuriosen Buchladen — Buch 1)

Nachdem die 29-jährige Alexis Blair an einem Tag sowohl ihren Job in einem Verlag als auch ihre Beziehung verliert, beginnt sie, dies als Zeichen für einen Neuanfang zu betrachten. Sie beschließt, ihren Kindheitstraum zu verwirklichen: die Eröffnung eines eigenen Buchladens. Dafür ist sie bereit, Boston zu verlassen und eine Stelle in einem kuriosen Buchladen in einer Kleinstadt am Meer anzunehmen, die eine Stunde entfernt liegt.

Bald merkt Alexis jedoch, dass der eigenartige Laden mehr ist als nur ein Ort für seltene und magische Bücher. In einem geheimen Hinterzimmer des Ladens und in der Kleinstadt selbst geschehen seltsame Dinge. Als dann auch noch eine Leiche auftaucht, findet sich Alexis plötzlich mit ihrer geliebten zugelaufenen Katze mitten in der Angelegenheit wieder.

Für jetzt und für immer

Für Jetzt und Für Immer Die Pension in Sunset Harbor – Buch 1

Emily Mitchell, 35, lebt und arbeitet in New York City, durchlebt enttäuschende Beziehungen. Als ihr Freund sie an ihrem Jahrestag zum Essen ausführt, erwartet sie einen Verlobungsring, erhält jedoch nur eine Parfümflasche. Entschlossen, ein neues Kapitel zu beginnen, beendet Emily die Beziehung und beschließt, ihr Leben neu zu gestalten.

Unzufrieden mit ihrem hektischen Alltag, sucht Emily nach Veränderung. Spontan fährt sie zum verlassenen Anwesen ihres Vaters an der Küste Maines, wo sie magische Sommer verbrachte. Das vernachlässigte Haus muss dringend renoviert werden, und der Winter in Maine ist nicht ideal. Emily hat das Anwesen seit dem tragischen Unfall ihrer Schwester vor zwanzig Jahren gemieden, der ihre Familie zerrüttete. Doch nun fühlt sie sich aus unerklärlichen Gründen zu diesem Ort hingezogen, den sie mit ihrer Kindheit verbindet.

Geplant war nur ein Wochenende zur Besinnung, aber die Geheimnisse des Hauses, Erinnerungen an ihren Vater, der Ausblick auf das Meer und der mysteriöse Grundstückspfleger lassen sie nicht mehr los. Kann sie an diesem unerwarteten Ort Antworten finden?

Galgenhügel

Galgenhügel

Seit Jahrzehnten führt die Familie Hull die Gallows Hill Winery auf einem Hügel mit Blick auf die Stadt. Ihr Wein ist preisgekrönt, das Geschäft läuft gut. Doch als Hugh und Maria Hull zurückkehren und am nächsten Tag tot aufgefunden werden, scheint ein alter Fluch wieder aufzuleben.

Margot Hull betritt nach Jahren ihr Elternhaus wieder. Sie trauert um ihre Eltern und konfrontiert die düstere Vergangenheit des Anwesens. In dem verfallenen Gebäude muss sie alleine den Schrecken der Vergangenheit gegenübertreten und fürchten, das nächste Opfer zu werden.

Quälgeist: Mystery-Thriller

Quälgeist: Mystery-Thriller Hausmanns krude Fälle 2

In den mystischen Wäldern des Fengerholzes stirbt ein Jugendlicher auf mysteriöse Weise. Sein Körper scheint vorzeitig gealtert und verfällt bald zu Staub. Kommissar Hausmann steht vor einem rätselhaften Fall, dessen einzige Spuren in einem obskuren Ereignis der 70er Jahre liegen, das nie aufgeklärt wurde. Als weitere Menschen im Wald verloren gehen und sterben, wird deutlich: Ein uralter Geist wurde erweckt, der nun sein Unwesen treibt.

Flüsterer's Glaubensbekenntnis

Flüsterer's Glaubensbekenntnis: 3

In einer Welt, in der Magie untrennbar mit der Realität verbunden ist, tritt ein weiser Magier auf, der für seine Weisheit bekannt ist, die über herkömmliche Zaubersprüche hinausgeht. Statt auf kriegerische Stärke setzt er lieber auf intellektuelle Strategie und navigiert durch ein Reich, in dem Wissen höchste Bedeutung hat. Obwohl er als einfacher Bürger in der Welt der Magier geboren wurde, wird seine Suche nach Frieden durch die unstete Natur des Unwirklichen Landes gestört, was ihn auf einen unerwarteten Weg führt.

Das Licht der Hajeps: Entscheidungen (Band 4)

Das Licht der Hajeps: Entscheidungen

Erst vor kurzem waren die vorherigen Bände kostenlos. Wer zugeschlagen hat, kann jetzt Band 4 der Reihe lesen.

Er nennt sich Oworlotep und ist ein Alien, der als Feind von Margrit gilt. Bisher hat er ihr zwar noch nichts zuleide getan, aber er lässt sie auch nicht einfach gehen. Der große, muskulöse Hajep besitzt einen gewissen Charme und viel Humor, auch wenn er selbst nicht lachen kann. Seine Haltung gegenüber den Menschen schwankt zwischen tiefster Abneigung und strahlender Begeisterung. Im Konflikt mit sich selbst entscheidet er sich dafür, Margrit in das Wohngebiet der Hajeps, Zarakuma, zu entführen. Margrit ist sich bewusst, dass bisher niemand lebendig das Reich der Hajeps verlassen hat. Als Oworlotep von seinen erbittertsten Feinden, den Jisken, angegriffen wird, ergibt sich für Margrit endlich eine Gelegenheit, und sie muss eine Entscheidung treffen.

Komm und hole mich

Komm und Hole Mich Ein Caitlin-Dare-Thriller – Band 1

Als zwei Leichen auf verstörende Weise innerhalb von Eisenbahnen im ganzen Land zur Schau gestellt werden, erkennt das FBI, dass ein Serienmörder sein Unwesen treibt. Special Agent Caitlin Dare vom FBI, spezialisiert auf Verhaltensanalyse, will ihrer dunklen Vergangenheit entfliehen und nie wieder einen Zug betreten. Doch als sie den Fall übernehmen soll, wird ihr klar, dass sie mit diesem diabolischen Mörder ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel spielen muss – selbst wenn das bedeutet, sich ihren schlimmsten Kindheitsängsten zu stellen.

Sobald er sieht (Ein Claire King FBI-Thriller – Band 1)

Sobald er sieht (Ein Claire King FBI-Thriller – Band 1)

FBI Special Agent Claire King stirbt bei der Verfolgungsjagd eines Mörders - und kehrt nur wenige Minuten später ins Leben zurück. Doch sie ist nicht mehr dieselbe. Dunkle Bilder und eine neue Kraft, Visionen, tauchen in ihrem Geist auf und führen sie auf die Spur eines Serienmörders. Doch diese Visionen sind vage und unklar, und Claire erkennt bald, dass sie entweder helfen werden, den Fall zu lösen, oder sie direkt in die Fänge des Mörders führen könnten.

Ein letzter Schritt

Ein letzter Schritt Ein Tara-Mills-Thriller - Band 1

Auf dem Appalachian Trail verschwinden zwei Wanderer spurlos, während ein blutgetränkter Wald zurückbleibt. Als ein weiterer Wanderer in New Hampshire auf einer Veranda tödlich von einer Armbrust getroffen wird, wird der örtlichen Polizei klar, dass ein Serienmörder am Werk ist – und sie fordert die Unterstützung des FBI an.

FBI-Agentin Tara Mills, jung, brillant und neu im Dienst, sieht sich mit ihrer bisher größten Herausforderung konfrontiert, als ihr der Fall übertragen wird. Dieser erweist sich schnell als deutlich schwieriger als gedacht: Ein scheinbar unlösbares Rätsel, das selbst ihren erfahrenen Partner vor Probleme stellt.

Taras Job steht auf dem Spiel, da immer mehr Wanderer verschwinden. Sie kämpft gegen die Zeit und durchsucht die Wanderwege im Wald. Schritt für Schritt dringt sie tiefer in das Geheimnis ein und erkennt schnell, dass sie es mit einem wahren Genie des Bösen zu tun hat. Doch just als sie glaubt, alles durchschaut zu haben, enthüllt ihre Intuition die ganze schreckliche Wahrheit.

Mord (und Baklava)

Mord (und Baklava) London Roses Europareise – Band 1

London Rose, 33, bekommt einen Heiratsantrag von ihrem langjährigen Freund und realisiert, dass ein vorhersehbares und leidenschaftsloses Leben auf sie wartet. Sie entscheidet sich spontan für einen Job als Reiseleiterin auf einer europäischen High-End-Kreuzfahrt, um nach einem aufregenden Leben zu suchen.

Die europäischen Flussstädte erweisen sich als faszinierend und unvorhersehbar. Jeden Abend erkundet sie neue Häfen, probiert lokale Gerichte und trifft interessante Menschen. Doch als ein Passagier außerhalb von Budapest plötzlich tot aufgefunden wird, gerät ihre Reise in eine unerwartete Wendung. London wird als Verdächtige ins Visier genommen und muss das Verbrechen (mit Hilfe eines verwaisten Hundes) aufklären, um ihre Kreuzfahrtgesellschaft und sich selbst zu retten.

Die Schwestern von Sunneck (Neuauflage): Historischer Roman

Die Schwestern von Sunneck (Neuauflage) Historischer Roman

1242, Wiesbaden / Mainz:

Jonata und Roberta, Schwestern, wohnen auf Burg Sunneck nahe Wiesbaden. Ihr Vater bleibt neutral in den politischen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern des Kaisers und des Papstes. Dadurch wird die kleine Burg im Rambachtal von der großen Politik übersehen, und ihre Bewohner führen ein friedliches Leben - bis ein Heer marodierender Ritter die Burg überfällt.

Der Burgherr wird getötet, die Frauen gefangen genommen. Ihre einzige Hoffnung ist Lorentz, Herold des Mainzer Erzbischofs und Verlobter von Jonata. Mit ihm werden die Schwestern in einen Strudel aus politischen Intrigen gezogen und müssen kämpfen - um ihr Leben, ihre Freiheit und die Liebe.

Quantenphysik für Anfänger

QUANTENPHYSIK FÜR ANFÄNGER Von den Grundlagen bis hin zu den Fortgeschrittenen, erforschen Sie die Quantenmechanik, ändern Sie Ihre Wahrnehmung der Realität

Die Welt der Quantenphysik hat viele Menschen fasziniert und zugleich eingeschüchtert. Die komplexen Konzepte, die ungewöhnliche Terminologie und die Theorien, die unsere Vorstellungen von Realität auf den Kopf stellen, können wie ein undurchdringliches Labyrinth erscheinen. Doch ist es möglich, als Anfänger in diese Welt einzutauchen, ohne sich überfordert zu fühlen?

Die klare Antwort: Ja, definitiv! „Quantenphysik für Einsteiger: Von Grundlagen bis Fortgeschrittene“ dient als zuverlässiger Kompass auf Ihrer Reise durch die Welt des Universums.

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern:

Milas Fall

Milas Fall

Vor drei Jahrzehnten erschütterte ein Verbrechen das Leben zweier Familien und treibt nun die angesehene Unternehmerin Hohenberg in den Selbstmord. Hauptkommissar Berling, der den Fall der Verstorbenen untersucht, dringt tief in die Geschichte ihrer Familie ein – vielleicht zu tief. Als ein Kollege der Hamburger Mordkommission unerwartet auftaucht, beschließt Berling eigenmächtig, die Ermittlungen zu dem längst abgeschlossenen Fall wieder aufzunehmen. Doch sein Alleingang wird nicht nur seine Sicht auf die Ereignisse, sondern auch sein eigenes Leben grundlegend verändern.

Brennender Sommer: Ein Ägäis-Krimi

Brennender Sommer: Ein Ägäis-Krimi (Ägäis-Krimis 1)

Für den neuen Polizeichef von Paros, Filippos Panos, beginnt der Dienst mit dem grausamen Fund einer Leiche. Der Tote war Teil einer Gruppe von Freunden, die auf der Insel zusammenkommen wollten, um ihre 30-jährige Freundschaft zu feiern. Zunächst deutet alles auf einen Unfall hin, doch als ein zweites Opfer auftaucht, gerät die Clique in Angst und Schrecken. Misstrauen, Neid und lange verdrängte Gefühle brechen hervor, während eine Spur sie zurück in den unbeschwerten Sommer des Jahres 1988 führt.

Das dritte Relikt

Das dritte Relikt (Die Chroniken von Áneth 1 8)

Vhálish, der jüngste Headan in der Geschichte Keshenjas und einer der Wenigen, die das Geheimnis des Traumbringers kennen, steckt in den Wirrungen der Zeit. Trotz Anleitung durch Magier, den Hohen Rat und seinen Wahlvater, den Mehedan Noál, findet er sich oft in schwierigen Situationen wieder. Später als der Wandernde Headan bekannt, lernt er auf zahlreichen Reisen dazu und schließt enge Bande mit Freunden, die ihm loyal zur Seite stehen. Die Furcht um die Zukunft treibt ihn an, eine Zukunft, in der das Schicksal aller Völker auf dem Spiel steht. Geheimnisse müssen bewahrt, neue Bündnisse geschlossen werden. Und Vhálish, der unscheinbare Wegbereiter, hat einen bedeutenden Einfluss auf das kommende Geschehen. Während das Land Keshenja unter Druck gerät, sind bisher nur die Großen des Landes der Wahrheit auf der Spur.

Das vergessene Experiment

Das vergessene Experiment

Von der ersten bis zur letzten Seite fesselt dieses Buch seine Leser und entführt sie in eine Zukunft, die geprägt ist von den Herausforderungen des Klimawandels. Gekonnt verwebt es diese mit der verzweifelten Suche einer jungen Frau nach ihrer Identität und macht daraus eine fesselnde Schnitzeljagd der besonderen Art! Lana, Anfang zwanzig und Bewohnerin einer Hochhaussiedlung in Bern-West, stößt in einem Amulett auf ein Rätsel, das von ihrem leiblichen Vater stammt. Dies markiert den Beginn einer Reise zu ihren Wurzeln. Gemeinsam mit ihrem Freund Cica folgt sie den Hinweisen, um mehr über ihren Vater und ein utopisches Experiment zu erfahren, das er leitete, bevor sie geboren wurde. Doch ein mächtiger Unternehmer setzt alles daran, dies zu verhindern und setzt die beiden Freunde zunehmend unter Druck. Welches Geheimnis versucht er zu verbergen?

Dienstmädchen Emma: Schwere Zeiten

Dienstmädchen Emma: Schwere Zeiten

Berlin, 1900. Die 16-jährige Emma stammt aus einer einfachen Arbeiterfamilie und tritt zum ersten Mal als Dienstmädchen in den Dienst. Bei der wohlhabenden Fabrikantenfamilie Schubert hat sie eine gute Anstellung, doch sie leidet unter starkem Heimweh. Die Fülle und Schwere der Arbeit bereiten ihr anfangs große Schwierigkeiten – und dann treibt auch noch ein Mädchenmörder sein Unwesen. Auf einem Spaziergang lernt sie den jungen Herrn Klemm kennen, findet ihn zwar sympathisch, hegt aber die Befürchtung, dass er der Mörder sein könnte.

Wenn Wellen brechen: Liebesroman für Jugendliche

Wenn Wellen brechen: Liebesroman für Jugendliche Du bist nicht allein Reihe

Während ich zwischen dem Duft von frischem Weingummi und Schokolade meiner Arbeit nachging, konnte ich nicht aufhören, an den Fremden zu denken. Es war keine bloße Schwärmerei, sondern eher die Frage, was zwischen uns stand.

Annie, im Alter von zwanzig Jahren, hat eine schwierige Zeit hinter sich. Jahre des Mobbings in der Schule haben sie zu einer ängstlichen jungen Frau gemacht, die das Leben fürchtet. Flashbacks und Panikattacken sind Teil ihres Alltags und bringen sie an ihre Grenzen.

Doch alles ändert sich, als sie eines Tages bei der Arbeit in einem Süßwarenladen den attraktiven Marc kennenlernt. Schnell wird klar, dass er vorübergehend in Wilhelmshaven bleibt, wo Annie studiert und lebt. Langsam nähern sich die beiden einander an. Gemeinsam beginnen sie, ihre gebrochenen Seelen zu heilen, denn auch Marc hat schwere Zeiten durchgemacht.

Annie ahnt nicht, dass Marc ein Geheimnis hat, das ihre aufkeimende Liebe zerstören könnte, bevor sie gefestigt ist. Hat ihre Liebe unter diesen Umständen überhaupt eine Chance?

Apfelfieber: Irland-Liebesroman

Apfelfieber: Irland-Liebesroman (Irland – Von Cider bis Liebe 1)

Clare O’Sullivan erhält eine letzte Chance, ihren Traum vom Leben als Autorin zu verwirklichen: Sie soll die Biografie von James Arthur Byrne schreiben. Er besitzt die größte Cider-Brauerei Irlands und ist der begehrteste Junggeselle des Landes - und der Mensch, den Clare am meisten verachtet. Vor zehn Jahren hat er bei Clares Vater einen gefährlichen Herzinfarkt ausgelöst. Widerstrebend nimmt Clare die Herausforderung an, ohne zu ahnen, dass sie die nächsten Wochen nicht nur mit James arbeiten, sondern auch zusammenleben muss. Doch neben hitzigen Streitereien steigt auch Clares Temperatur in schwindelerregende Höhen, sobald James in ihrer Nähe ist.

Love & Regret. Die Scherben meines Herzens

Love & Regret. Die Scherben meines Herzens

Die 18-jährige Elle führt ein verborgenes Leben, geplagt von Schuldgefühlen. Sie verlässt ihr altes Zuhause und wagt einen Neuanfang in Berlin. Dort trifft sie auf den attraktiven Fotografen Leon, dessen besonderer Blick auf die Welt allmählich Elles Perspektive neu ausrichtet. Eine enge Bindung entsteht zwischen ihnen, und Leon hilft Elle dabei, ihre Traurigkeit zu überwinden und tiefe Gefühle zu entwickeln. Doch als Elle sich endlich öffnen möchte und ihrer Vergangenheit stellt, entdeckt sie etwas über Leon, das alles verändert.

Cyber Squad: Level Eins

Cyber Squad: Level Eins

Virtuelle Realität scheint sicher zu sein, oder etwa nicht? Kai, einer der besten Gamer der Welt, freut sich zunächst über seine Aufnahme ins Cyber Squad, doch bald erkennt er, dass dies ein teurer Irrtum sein könnte. Ausgestattet mit einem Hightech-Anzug, der ihn schützen soll, stürzt er sich mit seinem Team in gefährliche virtuelle Welten, um sie von schädlichen Elementen zu säubern. Doch das Netz ist ein gefährlicher Ort voller Hacker, abtrünniger KI und noch schlimmerer Bedrohungen. Bugs und Malware können das Gehirn schädigen oder sogar töten. Kai muss sein Leben riskieren, um andere zu retten, aber zu welchem Preis?

Malcolm (Dirty Aces MC 1)

Malcolm (Dirty Aces MC 1)

Malcolm Hyde mag aussehen wie der persönliche Jesus einer jeden Frau, doch er ist weit entfernt davon, ein Heiliger zu sein. Als Präsident des Dirty Aces MC ist er berüchtigt für seine Härte. Eine einzige falsche Entscheidung könnte den gesamten Club ruinieren, wie sein Vorgänger erfahren musste. Deshalb ist Malcolm misstrauisch gegenüber jedem, außer den wenigen Männern, die das gleiche Pik-As auf dem Rücken tragen wie er. Als er die neue Kellnerin entdeckt, behält er sie im Auge, besonders als er herausfindet, dass sie den Club bestehlen wollte. Wütend und unerbittlich fordert er, dass sie ihm all ihre Geheimnisse offenbart. Doch dann überrascht er sie mit einem Angebot: Er wird sich um ihre Probleme kümmern, wenn sie ihm im Gegenzug die Kontrolle über ihren Körper gibt. Zwei Wochen mit einem sexy Biker im Bett klingen für sie eher wie eine Belohnung als eine Strafe. Doch sobald er ihren Körper erobert hat, könnte auch ihr Herz in Gefahr sein.

Voodoo oder Sterben: ein humorvoller Romantikkrimi

Voodoo oder Sterben: ein humorvoller Romantikkrimi Voodoo Mystery 2

Gloria Dalton wagt einen Neuanfang in der Kleinstadt Mojo, Louisiana, als sie die Kanzlei eines verstorbenen Anwalts übernimmt. Doch ihr erster Arbeitstag beginnt mit einem ungewöhnlichen Willkommensgeschenk: einer Voodoo-Puppe. Bald darauf geschieht ein schrecklicher Todesfall, der Gloria persönlich betrifft. Und dann ist da auch noch ein hartnäckiger schwarzer Kater, der sie einfach nicht loslässt! Als die Zahl der Toten steigt, erkennt Gloria, dass ihre Vergangenheit und die aktuellen Morde miteinander verknüpft sind. Plötzlich geht es nicht mehr nur darum, ihre innere Mitte in Mojo zu finden, sondern einfach nur darum, am Leben zu bleiben. Gloria wird klar: Bei der Aufklärung der Morde geht es um die Wahl zwischen VOODOO ODER STERBEN.

Die Hilfe (Könige der Linwood-Akademie 1)

Die Hilfe (Könige der Linwood-Akademie 1)

Meine Mutter und ich haben immer in Armut gelebt. Als sie endlich ein gutes Jobangebot bekommt, ziehen wir ans andere Ende des Landes, um es anzunehmen. Ich kümmere mich nicht darum, dass sie als Haushälterin für einen extrem reichen Mann arbeitet. Das Gehalt ist gut, und wir haben ein sicheres Zuhause.

Sie schafft es sogar, dass ich mich an der schicken Akademie einschreiben kann, die sein Sohn besucht – eine Schule, die zukünftige Unternehmensführer und Politiker produziert.

Obwohl ich jetzt in ihrer Welt lebe, gehöre ich nicht dazu. Und sie tun alles, um mich daran zu erinnern. Wir gehen gemeinsam zur Schule, leben zusammen und teilen ein gefährliches Geheimnis. Doch für Lincoln, River, Dax und Chase ...

... bin ich nur die Hilfe.

Die Tochter des Uhrmachers: Glass & Steele

Die Tochter des Uhrmachers: Glass & Steele Glass and Steele Serie 1

India Steele steht vor einem Abgrund. Ihr Vater ist gestorben, ihr Verlobter hat sie um ihr Erbe gebracht, und sie kann keine Arbeit finden, obwohl sie jahrelang als Uhrmacherin gearbeitet hat. Die Londoner Uhrmacher scheinen sich vor ihr zu fürchten. Verzweifelt und mittellos lässt sich India von einem geheimnisvollen Amerikaner anstellen, der eine seltsame Taschenuhr besitzt, die ihn heilt, wenn er krank wird.

Matthew Glass muss einen speziellen Uhrmacher finden, doch er verrät India nicht, warum es unbedingt dieser sein muss. Auch sein Beruf im Ausland und seine finanzielle Lage bleiben ein Geheimnis. Als India vom Eintreffen des amerikanischen Gesetzlosen Dark Rider in England hört, vermutet sie, dass Mr. Glass der Flüchtige ist. Als die Gefahr näher rückt, wird ihre Vermutung zur Gewissheit. Doch zur Polizei zu gehen würde bedeuten, ihre Anstellung zu verlieren und den Mann zu verraten, der ihr das Leben gerettet hat.

