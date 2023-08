Im Rahmen einer exklusiven GIGA-Aktion von Barclays habt ihr die Möglichkeit, euch ein Startguthaben von 50 Euro für die kostenlose VISA Kreditkarte zu sichern, wenn ihr eine PlayStation 5 kauft. Wir haben alle Infos zur Aktion.

Sichert euch 50 Euro Startguthaben für die Barclays Visa beim Kauf einer PS5

Zum 25. GIGA-Geburtstag haben wir eine exklusive Aktion in Zusammenarbeit mit der Barclays Bank für euch vorbereitet: Die ersten 5.000 Neukunden, die eine dauerhaft kostenlose Visa-Kreditkarte von Barclays beantragen und im PlayStation Shop einen Umsatz von mindestens 449,99 Euro erzielen, erhalten zusätzlich ein Startguthaben von 50 Euro (Aktion bei Barclays ansehen). Eine coole Aktion für alle, die sowieso eine neue Kreditkarte und eine PS5 gebrauchen könnten. Eine PS5 Disc-Edition bekommt ihr aktuell für 474,99 Euro, aber auch diverse Spiele-Bundles findet ihr hier im PlayStation Shop (Angebot ansehen).

Ihr möchtet die PlayStation nicht auf einen Schlag bezahlen? Dann könnt ihr die 0-%-Finanzierung mit einer Laufzeit von 3 Monaten für Ausgaben unter 500 Euro bei Barclays in Anspruch nehmen. Beachtet allerdings, dass längere Laufzeiten mit Zinsen verbunden sind.

Das kann die Visa-Kreditkarte von Barclays

Die Barclays Visa-Karte, ehemals bekannt als Barclaycard, ist eine vielseitige kostenlose Kreditkarte, die sich als wahrer Allrounder erweist. Mit dauerhaft null Grundgebühren bietet sie eine attraktive Option. Die Abrechnung erfolgt einfach über euer bereits bestehendes Girokonto, das ihr problemlos mit der Karte verknüpfen könnt. Darüber hinaus ermöglicht euch die Barclays Visa-Karte weltweit kostenlose Zahlungen ohne Fremdwährungsgebühren und kostenlose Bargeldabhebungen, sofern die Geldautomatenbetreiber unabhängig von Barclays keine Gebühren nehmen. Es sei lediglich angemerkt, dass bei Abhebungen ein Mindestbetrag von 50 Euro erforderlich ist, jedoch angesichts der Gebührenfreiheit unserer Meinung nach vernachlässigbar ist. Zudem könnt ihr auch problemlos Kontaktloses Bezahlen via Apple Pay und Google Pay nutzen.

Die Zinsen von aktuell 20,99 Prozent (nominal) auf euren in Anspruch genommenen Kreditrahmen sind relativ hoch, wenn ihr die Ratenzahlung vor eurem ersten Umsatz allerdings via App in eine Komplettzahlung umstellt, müsst ihr diese gar nicht erst zahlen.

Alle Vorteile auf einen Blick

Kreditrahmen von maximal 10.000 Euro (bonitätsabhängig)

50 Euro Startguthaben beim Kauf einer PS5

dauerhaft kostenlose Kreditkarte

Bargeldabhebungen kostenlos im Inland sowie im Ausland

keine Fremdwährungsgebühr

kontaktloses Bezahlen aktiv

Apple- und Google Pay kompatibel

