Bildquelle: eBay Inc. / Getty Images – BrianAJackson

Wer am Black Friday noch mehr als sonst sparen will, sollte bei eBay vorbeischauen. Dort gibt es einen Gutschein von bis zu 50 Euro auf Elektroartikel. Interessierte müssen aber schnell sein – die Aktion läuft nur noch wenige Stunden. GIGA hat die Details für euch.

eBay am Black Friday: Technik-Gutscheine bis zu 50 Euro

Endlich ist der Black Friday da! Das größte Shopping-Event des Jahres ist in vollem Gange und Onlinehändler überschlagen sich geradezu mit Rabatten und Aktionen. Auch eBay möchte nicht nachstehen und hat sich speziell für Technikliebhaber eine ganz besondere Gutschein-Aktion ausgedacht.

Bis zu 50 Euro können eBay-Kunden beim Kauf von Elektronik- und Haushaltsgeräten sparen, wenn sie den Gutscheincode „POWERFRIDAY20“ beim Bestellvorgang im Kassenbereich eingeben. Der Gutschein selbst ist gestaffelt und bestimmt sich in seiner vollen Höhe nach dem Einkaufswert.

Ab 150 Euro Einkaufswert = 10 Euro

Ab 250 Euro Einkaufswert = 20 Euro

Ab 550 Euro Einkaufswert = 50 Euro

Je höher der Einkaufswert ist, desto mehr lässt sich also sparen. Umgerechnet auf den Einkaufswert ergibt das bei 550 Euro eine Ersparnis von rund 9 Prozent, bei den beiden anderen Staffelungen entsprechend niedriger. Zu lange warten sollte man jedoch nicht: Der Gutschein ist nur noch bis heute, 27. November, 16:00 Uhr gültig. Pro Kunde ist der Gutschein nur einmal einlösbar.

Technik-Gutscheine bei eBay

Alles zum Black Friday:

Von Kaffeevollautomaten über Spielkonsolen bis zu Smartphones

Der Technik-Gutschein von eBay gilt für eine breite Palette an Kategorien. Darunter fällt Unterhaltungselektronik wie Fernseher, Spielekonsolen und PC- und Videospiele. Aber auch Haushaltsgeräte wie Kaffeevollautomaten, Waschmaschinen und Trockner oder Staubsauger. Und auch bei Smartphones, Tablets und Notebooks lässt sich mit den Gutscheinen sparen. Wer also auf der Suche nach passenden Black-Friday-Schnäppchen auf eBay ist, sollte sich diese Aktion nicht entgehen lassen. Noch mehr spannende Angebote gibt es in unserer Deal-Übersicht zum Black Friday.

